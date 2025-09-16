Inolvidable
Revive la entrevista completa a Imanol Arias y María Barranco en El Hormiguero
Los actores han mostrado la complicidad que han adquirido trabajando juntos en su última obra de teatro.
Publicidad
ImanolArias y María Barranco han brillado en El Hormiguero con su espontaneidad y su sentido del humor. La pareja artística ha dejado momentos inolvidables entre anécdotas y confesiones.
Nada más sentarse junto a Pablo Motos, los actores y el presentador han recordado a su íntimo amigo Enrique San Francisco. "Nos ha estafado desde el más allá", ha dicho Imanol entre risas desvelado una vivencia que ha tenido con una persona que tenían en común.
Tras esto, los invitados se han sincerado sobre cómo lidian ellos con las discusiones de pareja y con amigos. El actor ha asegurado que a veces la distancia es importante, mientras que ella, ha dicho: "Yo hace tanto que no tengo pareja... a estas alturas no me molesta nada, todo me viene bien".
Además, también ha habido tiempo de conocer una de las historias más picantes en lo que va de temporada... ¡María Barranco ha desvelado haber estado enamorada de su compañero cuando era joven!
Por último, Pablo Motos ha querido conocer la anécdota de Imanol al más puro estilo de Rambo. Al parecer, le intentaron atracar en Argentina, pero él, lejos de achicarse, le plató cara y consiguió evitarlo.
Publicidad