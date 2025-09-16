Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mucho cariño

"Yo estaba enamoradísima de él, pero nunca me hizo caso": María Barranco confiesa lo que sintió por Imanol Arias

La actriz ha contado que cuando llegó a Madrid se sintió muy a gusto con su compañero y desarrolló ciertos sentimientos por él.

"Yo estaba enamoradísima de él, pero nunca me hizo caso": María Barranco confiesa lo que sintió por Imanol Arias

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

El Hormiguero continúa su semana por todo lo alto con la visita de dos grandes actores de nuestro país. María Barranco e Imanol Arias se han sentado junto a Pablo Motos para presentarnos la obra de teatro en la que trabajan juntos y que está a punto de estrenarse.

Los dos actores se conocen desde hace muchos años y han trabajado juntos en varias ocasiones. María Barranco, de hecho, ha aprovechado su visita para confesar que, cuando llegó a Madrid y lo conoció... ¡sintió cosas por Imanol Arias!

"Yo estaba enamoradísima de él, pero nunca me hizo caso", ha recordado la actriz entre risas. Imanol Arias se ha defendido asegurando que él creía que a María le gustaba otro buen amigo suyo. ¡Escucha todo lo que han contado al respecto dándole play al vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Revive la entrevista completa a Imanol Arias y María Barranco en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Imanol Arias y María Barranco en El Hormiguero

"Salió huyendo": así evitó un atraco Imanol Arias al más puro estilo de "Rambo"

"Salió huyendo": así evitó un atraco Imanol Arias al más puro estilo de "Rambo"

"Yo estaba enamoradísima de él, pero nunca me hizo caso": María Barranco confiesa lo que sintió por Imanol Arias

"Yo estaba enamoradísima de él, pero nunca me hizo caso": María Barranco confiesa lo que sintió por Imanol Arias

El truco de Imanol Arias para evitar discusiones con su pareja y amigos: "No siempre tiene uno la razón"
Toma nota

El truco de Imanol Arias para evitar discusiones con su pareja y amigos: "No siempre tiene uno la razón"

¿Rosa se lleva el bote de Pasapalabra? Su primer 24 en El Rosco: ¡a una de ganar 2.128.000 euros!
El Rosco | 16 de septiembre

¿Rosa se lleva el bote de Pasapalabra? Su primer 24 en El Rosco: ¡a una de ganar 2.128.000 euros!

El guiño de Rosa a Juanra Bonet al pedirle como comodín en La Pista: “Ése es otro programa”
Mejores momentos | 16 de septiembre

El guiño de Rosa a Juanra Bonet al pedirle como comodín en La Pista: “Ése es otro programa”

Juanra Bonet está imparable en Pasapalabra porque, además de saber las canciones que le tocan, reconoce las de los demás.

El inesperado troleo de Roberto Leal a Juanra Bonet en Pasapalabra: “¡Qué faltón!”
Mejores momentos | 16 de septiembre

El inesperado troleo de Roberto Leal a Juanra Bonet en Pasapalabra: “¡Qué faltón!”

Los dos presentadores se han picado al hablar de los regalos que hacen en sus concursos.

Pablo López

"Intento quemar todas mis armas y tirar de ojitos": Pablo López confiesa algunas de sus estrategias como coach de La Voz

La gamberrada de Juanra Bonet en Pasapalabra: “¿Puedes estarte quieto durante diez segundos?”

La gamberrada de Juanra Bonet en Pasapalabra: “¿Puedes estarte quieto durante diez segundos?”

Susana Uribarri y los viajes de su padre a Eurovisión: “Normalmente acertaba, se preparaba mínimo dos meses antes"

Susana Uribarri y los viajes de su padre a Eurovisión: “Acertaba, se preparaba mínimo dos meses antes"

Publicidad