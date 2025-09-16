Mucho cariño
"Yo estaba enamoradísima de él, pero nunca me hizo caso": María Barranco confiesa lo que sintió por Imanol Arias
La actriz ha contado que cuando llegó a Madrid se sintió muy a gusto con su compañero y desarrolló ciertos sentimientos por él.
Publicidad
El Hormiguero continúa su semana por todo lo alto con la visita de dos grandes actores de nuestro país. María Barranco e Imanol Arias se han sentado junto a Pablo Motos para presentarnos la obra de teatro en la que trabajan juntos y que está a punto de estrenarse.
Los dos actores se conocen desde hace muchos años y han trabajado juntos en varias ocasiones. María Barranco, de hecho, ha aprovechado su visita para confesar que, cuando llegó a Madrid y lo conoció... ¡sintió cosas por Imanol Arias!
"Yo estaba enamoradísima de él, pero nunca me hizo caso", ha recordado la actriz entre risas. Imanol Arias se ha defendido asegurando que él creía que a María le gustaba otro buen amigo suyo. ¡Escucha todo lo que han contado al respecto dándole play al vídeo de arriba!
Publicidad