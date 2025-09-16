¿Rosa se lleva el bote de Pasapalabra? Su primer 24 en El Rosco: ¡a una de ganar 2.128.000 euros!

De un plumazo, Rosa ha revolucionado El Rosco y su propia trayectoria en Pasapalabra: ¿conquistando un histórico bote de 2.128.000 euros? Como mínimo, la concursante coruñesa se ha quitado una espina al firmar su primer 24 y ha roto una mala racha, que empezaba a alargarse demasiado, de la forma más espectacular. Manu, que se había plantado con 22 aciertos, ha vivido con inquietud el último turno de su rival.

La última vez que se vivió esta situación fue el 28 de marzo. Entonces fue el concursante madrileño quien acarició, por cuarta vez, el premio, entonces de 1.414.000 euros.

Los dos concursantes han hecho un “programón”, como Roberto Leal ha resaltado, aunque es Rosa quien merece mención especial. Ha llegado con más tiempo a El Rosco, nueve segundos de ventaja sobre Manu, y ha brillado con su seguridad y estrategia. Tras un arranque igualado, la gallega ha impresionado con un turno de 12 aciertos, situándose con un parcial de 19-8. Después de otra jugada con tres letras en verde, ha preferido especular y guardar los ases que ya sospechaba que tenía.

Manu se ha ido acercando hasta igualar los 22 aciertos. Al ver sin más opciones, ha dado por bueno el empate. Sin embargo, Rosa esta vez no se ha conformado y ha arriesgado. Ya había adelantado que tenía opciones para la J y para la G. Ambas las ha sacado, y ya sólo le quedaba la X para hacer historia en Pasapalabra.

Roberto ha vuelto a leerle la pregunta: “Nombre del colectivo artístico que dirigió el videoclip de la canción ‘Get down’ del dúo musical Groove Armada”. Rosa ha dejado el plató con una total expectación, pendiente de la reacción del presentador, cuando ha dado una respuesta que podía valer 2.128.000 euros, el segundo bote más alto en la historia de Pasapalabra. ¡Dale al play y descubre este infartante desenlace!