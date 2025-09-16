Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
sociedad
Sucesos

Guadalajara

Herido de gravedad un niño de 12 años al ser atropellado por una carroza en las fiestas de Guadalajara

El menor se encontraba disfrutando del desfile de fiestas cuando sucedió el accidente que le ha dejado gravemente herido en el hospital universitario de Guadalajara.

Ambulancia Castilla-La Mancha

Ambulancia Castilla-La ManchaEuropaPress

Adrián Ballesteros
Publicado:

La provincia de Guadalajara se encuentra en su semana de ferias y fiestas, celebrando ayer su pregón y posterior desfile de todas las peñas. Un menor de la localidad fue arrollado por una de las carrozas y se encuentra herido de gravedad.

El suceso se produjo alrededor de las 21:15 horas de este lunes, a la altura de la iglesia de San Ginés, en la calle Virgen del Amparo. Según informa el servicio de emergencias 112 de Catilla-La Mancha, el joven de 12 años fue atropellado por una carroza, pasándole una rueda por encima y quedando gravemente herido. Tras esto, se trasladó al niño en UVI al hospital universitario de Guadalajara.

Agresión en un centro de salud

La provincia alcarreña en los últimos días es motivo de noticia por varios incidentes y altercados.

Comenzando el viernes con una agresión que tuvo lugar en un centro de salud de la localidad, donde una paciente roció a su doctora con un espray (ilegal) en la cara.

La paciente acudió a una consulta de seguimiento y, tras la valoración de la doctora, recibió el alta para reincorporarse a su trabajo. Disconforme con la decisión, la mujer abandonó en centro, pero regresó minutos después alegando que no le habían entregado el documento acreditativo. En ese momento, sacó un espray no homologado por el Ministerio de Sanidad y roció directamente en los ojos a la doctora.

La profesional sanitaria tuvo que se trasladada al Hospital Universitario de Guadalajara para recibir atención especializada debido a las lesiones sufridas. Mientras tanto, el personal de seguridad del centro logró retener a la agresora hasta la llegada de los agentes de la Policía Nacional, que procedieron a su detención.

