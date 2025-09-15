Susanna Griso: "Lo de perseguir a los fumadores en las terrazas me parece que es tratarles como apestados"

Espejo Público ha analizado hoy la entrevista que ha concedido la cantante Lolita a Julia Otero en Onda Cero. La artista afirmaba que con todo lo que ha trabajado en la vida vive de alquiler.

Cuenta que en su día se compró un piso pero lo vendió para pagar a Hacienda la multa que le puso a administración durante la gestión de Cristóbal Montoro. Bromea diciendo que después de conocer las investigaciones del 'caso Montoro' se queda con ganas de llamarle para pedirle los dos millones de euros que le pagó.

"No me gustan las prohibiciones, estoy harta de que me prohíban cosas"

También habla sobre el amor y confiesa sin tapujos que le gustaría tener una pareja más joven. "Si tuviera a uno de 35 o 40 años estaría feliz, con mis pellejos ya estoy yo", "A mí un hombre de 45 ó 50 años me vendría muy bien, pero él en su casa y yo en la mía".

Confiesa Lolita que no le gustan las prohibiciones y está harta de que le prohíban cosas. Es fumadora y con la nueva ley antitabaco no va a poder hacerlo en una terraza. ¡Que cierren los estancos de este país!", reivindica.

"¿Dónde se va a dejar fumar a los fumadores'"

Susanna Griso se unía a esta crítica a la ley antitabaco. Confiesa que no ha sido fumadora en su vida pero lo de perseguir a los fumadores también en las terrazas le parece que es tratarles ya como apestados. "¿Dónde se les va a dejar fumar? A menos de 6 metros te llega la toxina de tabaco y te la acabas fumando pero siempre nos queda no salir a las terrazas los que no fumamos".

