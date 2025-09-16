El truco de Imanol Arias para evitar discusiones con su pareja y amigos: "No siempre tiene uno la razón"

Imanol Arias y María Barranco han llenado El Hormiguero de talento y complicidad. Los actores han compartido recuerdos, anécdotas y divertidos momentos que han compartido trabajando juntos.

En este momento, y a raíz de la temática de su obra de teatro, Pablo Motos les ha preguntado por su truco para evitar discusiones. El presentador les ha dicho que si creen cierta la afirmación de que a tu pareja la terminas conociendo en el divorcio y a los hermanos en las herencias.

Imanol ha tomado la palabra y ha desvelado cuál es su truco para evitar discusiones y reconciliarse con amigos cuando se pelean. "No siempre tiene uno la razón", ha comentado alegando que a veces es importante distanciarse un tiempo.

María, por su parte, se ha tomado la pregunta de una manera irónica y divertida: "Yo hace tanto que no tengo pareja... a estas alturas no me molesta nada, todo me viene bien", ha dicho entre risas. ¡No te lo puedes perder!