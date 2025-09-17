Tras El Hormiguero
Tradición frente a espíritu viajero: Juego de pelotas promete esta noche emoción y una nueva dosis de chapuzones
Juanra Bonet recibe en el plató a Las Pavanas y a Besaneros, dos equipos con muchos sueños por cumplir con los 100.000 euros que hay en juego.
Las seis bolas gigantes están preparadas, el agua de la piscina está perfecta y los dos equipos están deseando salir a divertirse y ganar. Juanra Bonet recibe esta noche, tras El Hormiguero, en Juego de Pelotas a Las Pavanas y a Besaneros. “De la fiesta de la juventud a la atalaya de la madurez”, ha afirmado el presentador.
Las Pavanas debe su nombre a la forma en la que se les llama a las gaviotas en la zona sur de Andalucía, por La Línea de la Concepción, que es lo que une a este grupo de amigos. Eso sí, Domaris, que es la portavoz, es mitad austriaca y ha demostrado que domina esa lengua familiar. “Qué cerrado es el andaluz de La Línea”, ha bromeado Juanra.
La música tradicional es lo que une a Besaneros, porque los cinco pertenecen a un grupo de coros y danzas. Todos son de Valladolid y han viajado por toda España y también por el mundo enseñando el folclore de Castilla y León. De hecho, los 100.000 euros los destinarían en seguir profundizando y conservando este tesoro cultural. ¡Dale al play y descubre un avance del programa!
