Renacer | 16 de septiembre

Rengin se rompe y confiesa a Çagla y Bahar el maltrato de Tura: “Ya no confío en nadie”

La ginecóloga les muestra a las dos amigas las marcas de la agresividad del director del hospital y éstas intentan ayudarla.

Patri Bea
Publicado:

Tal y como le había advertido Çagla, Rengin comprobó que Tura tiene dos caras cuándo éste la presionó para firmar unos documentos del hospital sin leerlos y acabó agarrándola del cuello para demostrarle de lo que era capaz de hacerle si no le obedecía.

Tura muestra su peor versión: amenaza a Rengin y la agarra del cuello

Rengin está muy asustada y no sabe que hacer y, en lugar de pedir ayuda, lo primero que ha hecho ha sido ponerse una coraza y mostrarse altiva, algo que ha hecho que Çagla y Bahar se presenten en su despacho para intentar entender su actitud.

Las dos amigas se han quedado de piedra cuando Rengin les ha preguntado por la exnovia de Tura, pero más se han sorprendido y asustado cuando la ginecóloga se ha sacado el pañuelo y les ha enseñado las marcar que le ha dejado Tura. “Desgraciado”, ha exclamado furiosa Çagla.

