Martín Varsavsky es el empresario que acogió en su casa al equipo ciclista de Israel: "Me contaban que estaban horrorizados"

Este domingo fue un día histórico para la Vuelta a España. Las protestas propalestinas contra la participación del equipo israelí que se venían produciendo durante las últimas semanas, provocaron que el final de la carrera ciclista en Madrid se adelantase decenas de kilómetros por cuestiones de seguridad. Durante las últimas horas de la tarde, el equipo israelí fue a cenar a casa del emprendedor y empresario Martín Varsavsky. Hoy en 'Espejo Público' hemos hablado con él.

Martín, argentino y judío, recibió a todo el equipo, incluido el ganador del maillot blanco como mejor corredor joven de la vuelta, Mathew Riccitello. "El Gobierno de Pedro Sánchez ha creado una enorme cortina de humo con este tema. El equipo había participado en el Giro de Italia, en el Tour de Francia y en la Vuelta de Cataluña sin ningún problema y, de repente, han decidido usarles como chivos emisarios por motivos políticos", ha explicado Varsavsky. "Me parece terrible hacer algo así. Especialmente, teniendo en cuenta que el equipo no tiene nada que ver con el gobierno de Israel y que de todos los corredores solo uno era judío", ha querido destacar el empresario judío.

"Quería homenajearlos y pedirles disculpas por España"

Varsavsky ha querido contarnos cómo consiguió que los ciclistas fueran a su casa tras el boicot a la última etapa de La Vuelta. "Yo ni los conocía, pero a través de redes sociales di con el equipo y les dije que les quería pedir disculpas por España porque yo me considero ciudadano español", ha dicho. "Yo quería homenajearlos porque además soy ciclista. Fue un honor para mí tenerlos en mi casa, siendo yo un ciclista amateur".

"Me contaban que estaban horrorizados"

El empresario también pudo comprobar cómo se encontraban emocionalmente. "Me contaban que estaban horrorizados, que no habían tenido problemas en ningún lado y que lo de España les shockeó. Estaban asustados y disgustados, y yo trataba de defender a España y decirles que la mayoría no somos así", ha subrayado Martín.

Antes de confirmarse la retirada de España de Eurovisión si Israel participa, el emprendedor argentino se ha mostrado contrario a ello porque "son cosas políticas que no tienen nada que ver con el deporte y la cultura", ha concluido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.