Monago, PP, denuncia que Pedro Sánchez ha copiado su tesis doctoral: "Llevó tres años de investigación"

Ha sido esta semana cuando Pedro Sánchez ha anunciado la creación de una asignatura escolar sobre medio ambiente y protección civil para educar en la prevención de incendios después de lo sucedido este verano. Según relata el expresidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, relata que en 2024 él escribió una tesis doctoral donde, precisamente, proponía eso, una asignatura que podría ser "protección civil y autoprotección ciudadana". Muy similar a la propuesta que acaba de hacer Sánchez para todo el sistema educativo español.

"Ya estaba escrita negro sobre blanco"

"Si no ha plagiado esa tesis que llevó tres años de investigación y que se publicó el año pasado" dice Monago, "esa medida ya estaba escrita negro sobre blanco". Sánchez ha propuesto una asignatura que se va a implementar en 25.000 centros escolares el año que viene y "lo haya copiado o no", asegura Monago, "yo me alegro mucho". Se siente orgulloso de que su tesis haya podido servido de inspiración para la propuesta del Gobierno. Porque está convencido de que es una necesidad real, que los niños y niñas aprendan a cuidar el campo y los bosques. Una asignatura, asegura, que servirá para trabajar valores y reforzar la prevención. Susanna Griso le ha preguntado si hay párrafos textuales y Monago asegura que "no" pero que Moncloa tiene departamentos de investigación y documentación y por eso cree que pueden haberse inspirado en su tesis.

