Un año sin Luis Ortiz: así era Villa Sagitario, la mansión de Marbella donde vivió hasta el final con Gunilla von Bismarck

Luis Ortiz, exmarido de Gunilla von Bismarck, falleció el 16 de septiembre de 2024 en Marbella, a los 74 años, tras varios años de lucha contra un cáncer de próstata. Su muerte dejó un gran vacío en la alta sociedad marbellí, donde junto a Gunilla fue protagonista de décadas de glamour y diversión.

El matrimonio fue sinónimo de lujo y fiestas memorables, y, aunque vivieron entre varios países, su centro neurálgico siempre fue Villa Sagitario, la espectacular mansión que compartieron y que se convirtió en punto de encuentro para aristócratas, celebridades y empresarios que veraneaban en la Costa del Sol en la época de los 80 y 90.

Luis Ortiz y Gunilla von Bismarc | Gtres

El refugio de Gunilla y Luis

Villa Sagitario debía su nombre al signo zodiacal de Gunilla y era mucho más que una simple residencia. Según Architectural Digest España, contaba con 3.000 metros cuadrados construidos y una parcela de 55.000, desde la que en los días claros se podía divisar Gibraltar.

Llegar no era tarea sencilla: los invitados tenían que recorrer una carretera sin asfaltar, algo incómoda para muchos conductores, pero que garantizaba la privacidad de la pareja y sus amigos frente a paparazzi y curiosos.

Una vez dentro del recinto, se dice que la inmensidad del palacete y sus alrededores impresionaba. Majestuosos jardines con arboledas y setos perfectamente cuidados, una piscina gigante, patios andaluces, estanques, un pozo y hasta una zona para practicar golf.

El garaje tenía la capacidad de albergar hasta una decena de coches, pero, para quienes preferían evitar el difícil acceso por carretera, la finca disponía también de su propio helipuerto. ¡Un auténtico lujo!

Villa Sagitario | Gtres

Una casa pensada para fiestas

En cada una de las fiestas veraniegas que celebraba la pareja, las zonas exteriores las hamacas y terrazas se convertían en escenarios improvisados de cócteles y confidencias durante las eternas tardes marbellís.

La edificación principal tenía 2.700 metros cuadrados y estaba coronada por un reloj y una curiosa veleta con un cerdito corriendo. Dentro, dos casas completas con biblioteca, gimnasios, sala de cine, terrazas de verano e invierno, un bar y una cocina inmensa. Todo lo necesario para organizar los encuentros de la jet set más recordados de la época.

Gunilla von Bismarck en un jardín | Gtres

En los últimos años, Villa Sagitario salió al mercado en varias ocasiones. El precio más reciente: 50 millones de euros. Un símbolo del lujo marbellí que fue, además, el escenario de los mejores recuerdos de Luis Ortiz y Gunilla von Bismarck como pareja.