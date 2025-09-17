Antena 3 LogoAntena3
La discusión entre Toni Bolaño y Javier Caraballo por la nueva obligación de atención telefónica en catalán: "Hasta la sopa de letras"

La norma afectará a empresas de más de 250 empleados de toda España que vendan sus productos en Cataluña. Deberán ofrecer atención al cliente en catalán. Los dos periodistas, colaboradores habituales de Espejo Público han mantenido un acalorado debate al respecto.

Rifirrafe Bolaño Caraballo

Andrés Pantoja
Publicado:

Toni Bolaño, periodista y catalán, aplaudía la nueva medida que obligará por Ley a prestar un servicio de atención en lengua catalana a sus clientes, siempre y cuando hayan adquirido el producto en Cataluña, aunque se envíe desde la otra punta del país.

"Dijo Puigdemont hace unos días que iban a ocurrir cosas"

Por su parte, el también periodista Javier Caraballo se manifestaba abiertamente contrario a la norma anunciada. Argumentaba que no considera negativo que se pueda dar ese servicio, pero abogaba por que sea cada empresa la que considere libremente invertir o no los recursos que estime en una atención al cliente en una lengua adicional.

Atribuye esta medida tratada el martes en el Congreso a las concesiones del Gobierno de Pedro Sánchez a los grupos independentistas catalanes en los que se apoya ,aludiendo a unas palabras del expresident huido de la justicia Carles Puigdemont. Sentenciaba: "Todo lo que se impone en una sociedad genera un movimiento contrario de rechazo, de repulsa". Aseguraba que el uso del catalán está viviendo una reducción en los últimos años.

"Tontería" y "manipulación"

Subía poco a poco la temperatura del debate al acusar Bolaño a Caraballo de decir algo sin sentido y tergiversar las casusas y efectos de la nueva norma. Afirmaba además que muchas de las empresas a las que afectaría la medida, ya la cumplen.

"Esto de meter el catalán hasta en la sopa, no puede ser", respondía Javier.

Ambos elevaban el tono y se interrumpían mutuamente. Bolaño exclamaba: "¿¡Cuál es el problema!? ¿No es un idioma español? ¡Sí! Tenéis un problema porque no sois plurilingües ¡ostras! ¡Ya está bien!".

La abogada Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de 'El Español', se preguntaba cómo afectará a un medio como en el que trabaja. Reprochaba la constante presión en aumentocontra las empresas que considera que está ejerciendo el Gobierno.

"No hay ningún problema en hablar en catalán (…) Hablar en catalán no es ser un independentista", sentenciaba Bolaño, que volvía a arremeter más adelante contra Caraballo diciendo que la ignorancia es muy atrevida. No entraba al trapo Javier.

