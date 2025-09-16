Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, streaming en directo

El Gobierno no aprobará este martes el Real Decreto Ley para el embargo de armas a Israel. Estaba previsto que el Consejo de Ministros aprobara esta medida, pero por cuestiones técnicas y jurídicas su aprobación se retrasará. Por ello, desde Izquierda Unida instaron a los ministros de Sumar no acudir a la reunión de los miembros del Gobierno.

Este martes sí se aprueban las principales líneas del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Un plan que introduce tres novedades para los jóvenes: ayudas de casi 30.000 euros para alquiler con opción a compra, un seguro de impago de rentas para dar garantías a propietarios e inquilinos, y subvenciones de 10.800 euros para la compra de vivienda en el medio rural.

Asimismo, el Gobierno dará luz verde al Real Decreto que fija coeficientes reductores para la jubilación de los bomberosforestales, con aplicación gradual entre 2025 y 2026.

El Gobierno eleva una décima su previsión de crecimiento económico para 2025

El Gobierno ha revisado una décima al alza el crecimiento económico para este año, desde el 2,6% al 2,7%, tras estimar que el Producto Interior Bruto (PIB) aumentará un 0,7% en el tercer trimestre. Así lo ha comunicado el titular de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, nada más comenzar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Señala que, a pesar del "complejo contexto internacional", la economía española sigue presentando "signos claros de fortaleza" tanto a medio y largo plazo.

"Las perspectivas con respecto al crecimiento en este año 2025 han ido mejorando a lo largo de los últimos meses, como también ha pasado en los años anteriores", ha resaltado Cuerpo, remarcando que esta nueva previsión del 2,7% para 2025 es "prudente" respecto a lo que podría llegar a ser el cierre del año.

Sigue en directo la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com