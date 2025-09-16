Muere el legendario actor Robert Redford a los 89 años

Robert Redford ha muerto a los 89 años este 16 de septiembre. El legendario actor estaba en su casa en Utah.

La noticia se ha conocido a través de un comunicado que ha publicado el medio The New York Times enviado por Cindi Berger, directora ejecutiva de la agencia de publicidad Rogers and Cowan PMK.

En la nota se especifica que Robert Redford murió mientras dormía, aunque no concretan la causa de la muerte.

Robert Redford | EFE

Redford es uno de los actores más carismáticos de Hollywood y deja atrás más de 60 años de carrera donde protagonizó películas tan icónicas y legendarias como: El hombre que susurraba a los caballos, Una proposición indecente o Memorias de África.

Fue el fundador del Festival de cine de Sundance y ganador de dos premios Oscar, el Oscar a Mejor director en 1980 por Ordinary People y el Oscar Honorífico en 2001 Premio a la Trayectoria Profesional.

Algunos de sus primeros trabajos fueron: La jauría humana (1966), Dos hombres y un destino (1969), El candidato (1972), El golpe (1973), Nuestros años felices (1973), Los tres días del cóndor (1975) o Todos los hombres del presidente (1976) o Gente corriente (1980), su debut como director con el que ganó el Oscar a la mejor película y mejor dirección.