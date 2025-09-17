Antena 3 LogoAntena3
A las 21:45 horas

Esta noche, El Hormiguero bailará al son de Camilo

El artista llega dispuesto a pasarlo en grande mientras detalla cómo pondrá el broche de oro a su gira.

Camilo, invitado en El Hormiguero

El cantante colombiano, Camilo será el protagonista de la noche en El Hormiguero. El artista llega al programa de Pablo Motos para celebrar el fin de su exitosa gira, una aventura musical que lo ha llevado a recorrer medio mundo.

Durante su visita, el cantante repasará algunos de los momentos más especiales que ha vivido en los escenarios, compartirá cómo ha sido el contacto con sus fans en cada país y adelantará qué nuevos retos tiene por delante tras el cierre de esta etapa tan importante.

Sobre él:

Camilo es un cantautor colombiano que ha conquistado al público internacional gracias a su estilo inconfundible y a canciones que se han convertido en auténticos himnos. Con múltiples premios en su trayectoria y una comunidad de seguidores fieles en todo el mundo, se ha consolidado como uno de los artistas más influyentes de su generación. Su talento y autenticidad lo han convertido en una de las grandes figuras de la música latina actual.

