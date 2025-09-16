Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

Tiempo

Extremo calor y pocas lluvias, así ha sido el verano de 2025, reconocido como el más caluroso de la historia

Las olas de calor y los incendios han dejado estragos, ya que la AEMET prevé un otoño bastante cálido con tendencia a precipitaciones, pero sin llegar a ser lluvioso.

45º calor

Extremo calor y pocas lluvias, así ha sido el verano de 2025, ya reconocido como el más caluroso de la historia | antena3 Noticias

Publicidad

Adrián Ballesteros
Publicado:

Con una media de 24,2ºC, varias olas de calor seguidas que se han llegado a extender hasta 16 días, menos lluvia de lo habitual y decenas de incendios forestales, el verano de 2025 se ha convertido en el más cálido de nuestra historia.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) lo confirma asegurando que este verano hemos convivido con un calor extremo que ha disparado los termómetros 2,1 grados más del promedio de 1991-2020. Confirmando el 2025 como verano más caluroso y robándole el título al del 2022.

Mapa temperaturas
Mapa temperaturas | AEMET

Cabe destacar que este verano deja tres olas de calor sofocantes, dos en la Península y Baleares y una más en Canarias. Estas transcurrieron entre el 18 de junio y 4 de julio y entre el 3 y 18 de agosto, registrando así 33 días totales de ola de calor. Las mayores anomalías, que separaban por 3 grados la normalidad, se dieron en el interior peninsular, en Galicia. Además, destacan junio como mes más caluroso con una anomalía de 3,6 grados.

Escasez de precipitaciones

El verano se caracterizó, en líneas generales, por la escasez de precipitaciones. En la España peninsular se acumularon 57,0 mm de media, lo que equivale al 81% del valor normal del trimestre en el periodo de referencia 1991-2020. Con estos registros, fue el decimocuarto verano más seco desde 1961 y el séptimo del siglo XXI.

La distribución de las lluvias fue muy desigual según la zona geográfica. Galicia, Asturias y gran parte del norte de Castilla y León vivieron un verano muy seco, con un carácter extremadamente seco en el interior gallego. Estas áreas coincidieron con los focos de grandes incendios forestales en agosto, además de sufrir temperaturas excepcionalmente altas.

En contraste, el noreste peninsular, especialmente Cataluña, Aragón y Navarra, presentó un carácter húmedo o muy húmedo. También se dieron situaciones similares en áreas del centro y sureste, como zonas de Castilla-La Mancha y el este de Andalucía. En algunos puntos del noreste, la sucesión de fuertes tormentas provocó que el verano resultara incluso extremadamente húmedo.

Respecto a los archipiélagos, Canarias registró un verano muy húmedo, aunque en valores absolutos las lluvias fueron escasas, como es habitual en esta estación. En Baleares, el oeste del archipiélago tuvo un carácter seco o muy seco, mientras que la parte oriental presentó áreas húmedas. En conjunto, el verano en las islas baleares se consideró de carácter normal.

Mapa precipitaciones
Mapa precipitaciones | AEMET

¿Qué se espera del otoño de 2025?

La AEMET, tras analizar severamente las temperaturas de estas semanas, prevé un otoño con temperaturas por encima de lo normal y muy pocas precipitaciones, durante los próximos 3 meses. Con un 70% de probabilidad para la península y Baleares y un 50% en Canarias.

Los dos últimos otoños meteorológicos fueron más cálidos de lo normal, considerando el otoño de 2023 como "extremadamente cálido" por la AEMET. Mientras que en 2024 tuvo una temperatura media de 15,5 ºC, lo que representa un aumento de 1,1 ºC respecto al promedio de la estación.

Así que ya saben, en unas semanas, tras el equinoccio de otoño, aún no tendremos que preocuparnos por llevar un buen abrigo y el paraguas a mano.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Alerta naranja en Cataluña: cortan una vía férrea por las lluvias y caen 26 litros por metro cuadrado en menos de cinco minutos

Peatones bajo la lluvia en Japón

Publicidad

El Tiempo

45º calor

Extremo calor y pocas lluvias, así ha sido el verano de 2025, reconocido como el más caluroso de la historia

César Gonzalo

César Gonzalo avisa de un "calor extraordinario": "Temperaturas de agosto a mediados de septiembre"

La previsión del tiempo del martes 16 de septiembre

Roberto Brasero y el tiempo de esta semana: "Más propio de agosto que de la segunda quincena de septiembre"

César Gonzalo
Temperaturas calurosas

Vuelven los 40ºC a mediados de septiembre: César Gonzalo avisa del calor de la última semana del verano

Peatones bajo la lluvia en Japón
Cataluña

Alerta naranja en Cataluña: cortan una vía férrea por las lluvias y caen 26 litros por metro cuadrado en menos de cinco minutos

VÍDEO: El fenómeno natural Cola de Dragón crea olas de 9 metros de altura en un río de China.
CHINA

VÍDEO: la 'Cola de Dragón', el fenómeno que crea olas de 9 metros en un río de China

El fenómeno Cola de Dragón, que se produce por grandes corrientes en un río de China, hace que las olas puedan llegar a medir 9 metros de altura.

Previsión para el sábado 13 de septiembre
La previsión

Roberto Brasero: "Los últimos 10 días del verano serán calurosos"

Fin de semana con mucho sol y más calor, sobre todo el domingo. Y este tiempo veraniego parece que seguirá incluso cuando acabe el verano: el calor viene para quedarse.

César Gonzalo

Calor para rato, la previsión de César Gonzalo: Temperaturas veraniegas hasta despedir la estación

Roberto Brasero: "Sol y calor para el fin de semana"

Roberto Brasero: "Sol y calor para el fin de semana"

César Gonzalo

Jueves de calma y cálidas temperaturas: El calor se mantendrá durante el fin de semana, según César Gonzalo

Publicidad