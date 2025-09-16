Carmen le aconseja a Damián que haga un gran sacrificio por su hijo

Carmen ha ido a ver a don Damián antes del funeral de Ángela, la madre de Tasio.

La joven quiere prevenir que no se produzca una desgracia en caso de que Damián finalmente acuda al funeral, y Tasio lo vea allí. ¡Se puede armar una buena!

Para Damián el joven está trastornado y no entiende que Tasio no le deje despedirse de Ángela, y por muy peleados que estén, cree que él tiene derecho a darle el último adiós.

Carmen entiende la posición del patriarca, pero cree que, es mejor que no vaya. Si lo hace, Tasio va a reaccionar muy mal y su situación se va a complicar. ¡Nunca podrán arreglar sus diferencias!

¿Hará Damián el sacrificio que le pide Carmen por su hijo?