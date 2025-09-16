Antena 3 LogoAntena3
Susana Uribarri visita esta tarde el plató de Y ahora Sonsoles en directo

Susana Uribarri se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para repasar su impresionante carrera y recordar al gran José Luis Uribarri. ¡Te esperamos!

Susana Uribarri

Óscar Martín
Publicado:

Susana Uribarri, representante de grandes estrellas mundiales, se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles a partir de las 17:00h para recordar grandes momentos de su impresionante trayectoria.

Hija de José Luis Uribarri, a quien homenajearemos en directo, nos contará algunas anécdotas que seguro, incluso a Sonsoles Ónega, nos dejarán sin palabras.

No te pierdas, en directo en Antena 3, esta tarde el programa de Y ahora Sonsoles, a partir de las 17:00h.

Susana Uribarri visita esta tarde el plató de Y ahora Sonsoles en directo

