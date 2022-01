Nadia Calviño lamenta el "boicot a los fondos europeos": "No conozco más países en Europa donde se critique así al propio país"

La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, señala que desde el primer momento de la pandemia España ha dado una prestación extraordinaria a los trabajadores autónomos cuyos ingresos cayeron un 30% y los sueldos de esos trabajadores han estado cubiertos por los ERTE. Considera que la población tiene la perspectiva de que la recuperación económica ha ido de menos a más. Apunta que el impacto de la variante ómicron no está siendo tan significativo desde el punto de vista de la economía y "eso permite empezar 2022 con perspectiva positiva y pasar a la fase de impulso de recuperación".

"Hay que poner en valor que entre todos pudimos apoyar a los sectores más afectados"

Sostiene la ministra que de los 7.000 millones de euros acordados en mayo vienen a unirse al resto de ayudas que protegen el empleo y las rentas de las familias. Pone en valor los ICO, los ERTE, las moratorias y las ayudas que dieron las comunidades autónomas, entre otros con los fondos transferidos por el Estado. Recuerda que los requisitos para acceder a esas ayudas eran demostrar que hacía caído la facturación por la pandemia.

Baleares y Canarias han ejecutado un cien por cien de estas ayudas mientras que en otras comunidades autónomas no han tenido una ejecución tan importante. "No es productivo estar pensado por qué no sino qué bien que entre todos pudimos apoyar a los sectores más afectados. Qué bien que ha habido un apoyo muy importante y ver cómo acompañamos para que se aproveche la recuperación económica".

"De las 6 comunidades autónomas que más fondos han recibido 4 son del PP y solo una es del PSOE"

La vicepresidenta destaca que España es el primer país que ha recibido un pago de fondos europeos por el cumplimiento de los ICO y ha elaborado un programa de inversiones de aquí a 2026. "No se trata de correr sin saber hacia dónde vamos. Desde 2008 la inversión pública y privada cayó durante más de 6 años".

Cree que "no tiene ni pies ni cabeza decir que hay un trato diferente a las distintas comunidades autónomas cuando de las 6 comunidades autónomas que más fondos han recibido, 4 son del PP y solo una es del PSOE". "Cuando se critica un programa piloto de 9 millones de euros a 4 comunidades autónomas el mismo día que Escrivá está anunciado un programa piloto en el ámbito de la seguridad social", mantiene. Pide que se reme en la misma dirección y dejemos de boicotear los fondos europeos. "Esto requiere de la colaboración entre las administraciones pública y de lealtad".

Señala que el biocot a los fondos europeos se ha desarrollado a nivel nacional a internacional y es único en Europa. "No conozco más países en Europa donde se use el marco europeo para criticar a su propio país".

