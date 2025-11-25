En El Hormiguero
José Andrés explica por qué su organización decidió ayudar en Gaza: "La humanidad es la que tiene que ganar cada día"
El cocinero ha recordado por qué su organización y él decidieron ayudar a todos los afectados por la guerra, independientemente del lado en el que se encontrasen.
El Hormiguero continúa su semana por todo lo alto con la visita de uno de los cocineros más reconocidos de nuestro país. José Andrés ha vuelto a sentarse junto a Pablo Motos para presentarnos su nuevo libro y hacer un repaso por su extensa carrera.
Después de recordar la importante labor de su organización en la DANA de Valencia, José Andrés quiso recalcar por qué decidieron viajar a Israel para ayudar en Gaza a todos los afectados por la guerra, independientemente del lado al que perteneciesen. "Nosotros estamos del lado de la humanidad", ha puntualizado el cocinero.
"Los hechos y acciones de nos pocos, no pueden responsabilizar a la mayoría", ha continuado explicando el cocinero. José Andrés está cansado de tener que tomar siempre lados en las contiendas y ha terminado recalcando que "la humanidad es la que tiene que ganar cada día". ¡Escucha todo lo que nos ha contado al respecto en el vídeo de arriba"
