¡Sobre la campana! Un fallo de Rosa da alas a Manu, que consigue empatar en El Rosco

La concursante parecía que tenía el duelo ganado, pero un error ha dado vida a su rival.

¡Sobre la campana! Un fallo de Rosa da alas a Manu, que consigue empatar en El Rosco

Manu y Rosa siguen acumulando duelos en El Rosco a sus espaldas. En esta ocasión, ambos se han enfrentado con la posibilidad de conseguir un bote que ya asciende hasta los 2.428.000 euros.

En esta ocasión, ambos han optado por tantearse el uno al otro sin precipitarse. Sin embargo, Manu ha sido el primero en fallar otorgándole una gran ventaja a su rival, que iba por delante y sin errores.

Rosa, que parecía tenerlo todo encaminado hacia la victoria, sospechaba que su contrincante tendría alguna más en la recámara y ha decidido arriesgar… pero ha fallado, dándole alas a Manu, que no ha desaprovechado la ocasión.

Finalmente, el duelo ha terminado en tablas. Los dos concursantes han conseguido evitar la Silla Azul y se verán las caras de nuevo en El Rosco luchando por un bote que no hace más que aumentar.

