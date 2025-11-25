Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 25 de noviembre

Paz Padilla y “la fiesta de la dilatación”: así recuerda en Pasapalabra el parto de su hija

La cómica ha contado con mucho detalle cómo dio a luz con el grupo Navajita Plateá como testigo del momento.

Alberto Mendo
Paz Padilla ha revolucionado el plató de Pasapalabra con su esperada visita. Es su primera vez en la actual etapa del concurso y ha dejado huella nada más llegar. En La Pista, aunque no ha ganado, se ha arrancado a bailar ‘Noches de bohemia’ junto a Óscar Higares y ha sido explosivo. “Navajita Plateá no pensó en esta coreografía”, ha bromeado Roberto Leal.

Momento épico de Paz Padilla en Pasapalabra: “Navajita Plateá no pensó en esta coreografía”

Tras este momentazo épico en Pasapalabra, Paz ha sorprendido al revelar que precisamente el grupo Navajita Plateá estuvo en el parto de su hija. Lo más divertido ha sido descubrir cómo llamó a esa situación: “Ayúdame a empujar, la fiesta de la dilatación”.

La cómica ha relatado que les invitó, porque la amistad que les une. El momento del parto se convirtió en una escena tan divertida como surrealista y sorprendentemente festiva, como ha contado. ¡Descubre esta hilarante anécdota en el vídeo!

Mejores momentos | 25 de noviembre

