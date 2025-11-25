Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Ciencia

¡Adiós a las manchas! Marron sorprende a José Andrés con este revolucionario producto hidrofóbico

El colaborador del programa ha querido sorprendernos en esta ocasión con un producto que repele el líquido que pueda caer en los muebles.

¡Adiós a las manchas! Marron sorprende a José Andrés con este revolucionario producto hidrofóbico

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Marron ha aprovechado la visita de José Andrés a El Hormiguero para sorprenderlo con tecnología aplicada al mundo textil. El colaborador ha presentado un producto hidrofóbico que repele cualquier tipo de líquido sin dejar marca.

Pablo Mazzoni, el creador de este producto, ha explicado cómo funciona la hidrofobia y ha demostrado la eficacia de dicho producto vertiendo una copa de vino sobre un sofá. En la parte que no está protegida, se ve como la mancha se forma como si nada y, en la otra, se demuestra que el producto repele el líquido.

"Al estar protegido no hay mancha que sea irreversible", ha explicado Pablo Mazzoni. El tratamiento hidrofóbico recubre las fibras textiles con moléculas apolares que tienen una afinidad química muy baja por el agua. ¡Descubre cómo funciona dándole play al vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Secciones» Ciencia Marron

Publicidad

Programas

Vuelve a ver la entrevista completa a José Andrés en El Hormiguero

Vuelve a ver la entrevista completa a José Andrés en El Hormiguero

¡Adiós a las manchas! Marron sorprende a José Andrés con este revolucionario producto hidrofóbico

¡Adiós a las manchas! Marron sorprende a José Andrés con este revolucionario producto hidrofóbico

"Acabé en chirona": José Andrés cuenta cómo comenzó su aventura en Estados Unidos

"Acabé en chirona": José Andrés cuenta cómo comenzó su aventura en Estados Unidos

José Andrés explica por qué su organización decidió ayudar en Gaza: "La humanidad es la que tiene que ganar cada día"
En El Hormiguero

José Andrés explica por qué su organización decidió ayudar en Gaza: "La humanidad es la que tiene que ganar cada día"

¡Sobre la campana! Un fallo de Rosa da alas a Manu, que consigue empatar en El Rosco
El Rosco | 25 de noviembre

¡Sobre la campana! Un fallo de Rosa da alas a Manu, que consigue empatar en El Rosco

Paz Padilla y “la fiesta de la dilatación”: así recuerda en Pasapalabra el parto de su hija
Mejores momentos | 25 de noviembre

Paz Padilla y “la fiesta de la dilatación”: así recuerda en Pasapalabra el parto de su hija

La cómica ha contado con mucho detalle cómo dio a luz con el grupo Navajita Plateá como testigo del momento.

Momento épico de Paz Padilla en Pasapalabra: “Navajita Plateá no pensó en esta coreografía”
Mejores momentos | 25 de noviembre

Momento épico de Paz Padilla en Pasapalabra: “Navajita Plateá no pensó en esta coreografía”

La cómica ha revolucionado el plató con el espectacular baile que ha improvisado con Óscar Higares mientras sonaba ‘Noches de bohemia’.

El fulgurante reestreno de Paz Padilla en Pasapalabra: “Hay que quererme”

El fulgurante reestreno de Paz Padilla en Pasapalabra: “Hay que quererme”

Leo Harlem

Leo Harlem explica el motivo por el que se jubila: "Esto está bien, pero tener tiempo para uno también es importante"

Al Bano

La respuesta de Al Bano a los reproches de Romina Power en sus memorias: "Yo sabía que el divorcio llegaría"

Publicidad