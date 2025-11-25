¡Adiós a las manchas! Marron sorprende a José Andrés con este revolucionario producto hidrofóbico

Marron ha aprovechado la visita de José Andrés a El Hormiguero para sorprenderlo con tecnología aplicada al mundo textil. El colaborador ha presentado un producto hidrofóbico que repele cualquier tipo de líquido sin dejar marca.

Pablo Mazzoni, el creador de este producto, ha explicado cómo funciona la hidrofobia y ha demostrado la eficacia de dicho producto vertiendo una copa de vino sobre un sofá. En la parte que no está protegida, se ve como la mancha se forma como si nada y, en la otra, se demuestra que el producto repele el líquido.

"Al estar protegido no hay mancha que sea irreversible", ha explicado Pablo Mazzoni. El tratamiento hidrofóbico recubre las fibras textiles con moléculas apolares que tienen una afinidad química muy baja por el agua. ¡Descubre cómo funciona dándole play al vídeo de arriba!