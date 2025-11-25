Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Inolvidable

Vuelve a ver la entrevista completa a José Andrés en El Hormiguero

El chef ha endulzado la noche con una visita repleta de diversión y confesiones.

Vuelve a ver la entrevista completa a José Andrés en El Hormiguero

Publicidad

José Andrés ha pisado el plató con su mezcla habitual de creatividad, espontaneidad y corazón. El chef ha regalado anécdotas entrañables y curiosidades de su recorrido profesional, conectando con el público desde el primer minuto.

Lo primero de lo que ha hablado ha sido sobre su labor en la DANA. Pablo Motos le ha agradecido su increíble trabajo mientras recordaba cómo gestionó su ayuda durante la tragedia de Valencia.

José Andrés recuerda su labor en la DANA de Valencia: "La gente necesita una ventana de esperanza al futuro"

Tras esto, el chef se ha sincerado desvelando cómo ha sido ayudar en Gaza durante la guerra. "La humanidad es la que tiene que ganar cada día", ha dicho haciendo una profunda reflexión sobre el conflicto.

Además, el presentador también ha querido saber más sobre su aventura en Estados Unidos. José Andrés ha asegurado que no comenzó como esperaba desvelando que acabó en "chirona" por un malentendido.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Vuelve a ver la entrevista completa a José Andrés en El Hormiguero

Vuelve a ver la entrevista completa a José Andrés en El Hormiguero

¡Adiós a las manchas! Marron sorprende a José Andrés con este revolucionario producto hidrofóbico

¡Adiós a las manchas! Marron sorprende a José Andrés con este revolucionario producto hidrofóbico

"Acabé en chirona": José Andrés cuenta cómo comenzó su aventura en Estados Unidos

"Acabé en chirona": José Andrés cuenta cómo comenzó su aventura en Estados Unidos

José Andrés explica por qué su organización decidió ayudar en Gaza: "La humanidad es la que tiene que ganar cada día"
En El Hormiguero

José Andrés explica por qué su organización decidió ayudar en Gaza: "La humanidad es la que tiene que ganar cada día"

¡Sobre la campana! Un fallo de Rosa da alas a Manu, que consigue empatar en El Rosco
El Rosco | 25 de noviembre

¡Sobre la campana! Un fallo de Rosa da alas a Manu, que consigue empatar en El Rosco

Paz Padilla y “la fiesta de la dilatación”: así recuerda en Pasapalabra el parto de su hija
Mejores momentos | 25 de noviembre

Paz Padilla y “la fiesta de la dilatación”: así recuerda en Pasapalabra el parto de su hija

La cómica ha contado con mucho detalle cómo dio a luz con el grupo Navajita Plateá como testigo del momento.

Momento épico de Paz Padilla en Pasapalabra: “Navajita Plateá no pensó en esta coreografía”
Mejores momentos | 25 de noviembre

Momento épico de Paz Padilla en Pasapalabra: “Navajita Plateá no pensó en esta coreografía”

La cómica ha revolucionado el plató con el espectacular baile que ha improvisado con Óscar Higares mientras sonaba ‘Noches de bohemia’.

El fulgurante reestreno de Paz Padilla en Pasapalabra: “Hay que quererme”

El fulgurante reestreno de Paz Padilla en Pasapalabra: “Hay que quererme”

Leo Harlem

Leo Harlem explica el motivo por el que se jubila: "Esto está bien, pero tener tiempo para uno también es importante"

Al Bano

La respuesta de Al Bano a los reproches de Romina Power en sus memorias: "Yo sabía que el divorcio llegaría"

Publicidad