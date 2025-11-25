Vuelve a ver la entrevista completa a José Andrés en El Hormiguero

José Andrés ha pisado el plató con su mezcla habitual de creatividad, espontaneidad y corazón. El chef ha regalado anécdotas entrañables y curiosidades de su recorrido profesional, conectando con el público desde el primer minuto.

Lo primero de lo que ha hablado ha sido sobre su labor en la DANA. Pablo Motos le ha agradecido su increíble trabajo mientras recordaba cómo gestionó su ayuda durante la tragedia de Valencia.

Tras esto, el chef se ha sincerado desvelando cómo ha sido ayudar en Gaza durante la guerra. "La humanidad es la que tiene que ganar cada día", ha dicho haciendo una profunda reflexión sobre el conflicto.

Además, el presentador también ha querido saber más sobre su aventura en Estados Unidos. José Andrés ha asegurado que no comenzó como esperaba desvelando que acabó en "chirona" por un malentendido.