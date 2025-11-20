El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos

La Sala II del Tribunal Supremo, ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación por revelación de secretos. Además por este delito se le condena a una multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros, es decir 7.200 euros, y al pago de las costas procesales correspondientes incluyendo las de la acusación particular.

En concepto de responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, con 10.000 euros por daños morales. No obstante, le absuelven "del resto de los delitos objetos de la acusación", y todos aquellos objetos que se le intervinieron en los registros serán devueltos a sus titulares, "y, en su caso, se destruirán".

Se trata de un adelanto de la sentencia, cuya resolución incluirá dos votos particulares de las magistradas Ana María Ferrer García y Susana Polo García, quienes discrepan del fallo. Este desacuerdo ha supuesto un cambio en la ponencia, que pasa a ser asumida por el presidente de la Sala Segunda, Andrés Martínez Arrieta.

De momento no hay reacción oficial por parte del Gobierno, excepto del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, que ha conocido la noticia al salir del evento de Metafuturo: "Cuando lo vea lo valoré. Voy a morderme la lengua y a ser prudente". Lo que sí nos confirman a Antena3 Noticias es que "respetan" pero "no comparten" la decisión del Supremo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue muy contundente día atrás en una entrevista para 'El País', donde defendió la inocencia de García Ortiz: "El fiscal general es inocente, y más aún tras lo visto en el juicio". Aún no se ha pronunciado, pero está previsto que a las 16:30 horas acuda a un acto en el Congreso de los Diputados.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra denuncia que "para tapar la corrupción de Ayuso y su novio", se "asesina civilmente al fiscal general del Estado" Puro golpismo judicial".

Sin embargo la oposición no ha tardado en pedir la dimisión de Pedro Sánchez ante la noticia del Supremo.La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Sánchez, escribía en 'X' que el presidente "tiene que pedir perdón a los españoles, dimitir y convocar elecciones. Por ese orden. No hay más".

El juicio al fiscal general comenzó el 3 noviembre y finalizó el pasado miércoles 12 quedando visto para sentencia. Participaron 40 testigos entre periodistas, fiscales, miembros de la UCO, políticos abogados y González Amador.

