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Junts y PNV no se abren a la moción de censura instrumental que plantea Feijóo

Los populares acusan a los socios de sostener a Sánchez pese a las críticas

Aitor Esteban, del PNV

Junts y PNV no se abren a la moción de censura instrumental que plantea Feijóo | Europa Press

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Pese a los presuntos casos de corrupción que rodean al PSOE, en Ferraz sostienen que están tranquilos y vuelven a denunciar una campaña organizada contra el partido. “Hay intereses claros para derrumbar la acción de todo un Gobierno”, ha asegurado la portavoz de los socialistas Montse Mínguez. Una maniobra tras la que creen que está la oposición. “No somos ingenuos y el PP se está saltando todas las reglas que rodean los procedimientos judiciales”, ha deslizado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

Los efectos de las informaciones conocidas no afectan solo a los socialistas, porque a su izquierda empiezan a sufrir también la desafección del electorado progresista. “Tienen que rendir cuentas ante la ciudadanía”, ha exigido la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández. “Hace falta asumir responsabilidades”, ha pedido el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

Las críticas al PSOE llegan cada vez de más socios de investidura. Muchos creen que la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso prevista para la última semana de junio llega tarde. “Si Sánchez está tranquilo no es de recibo esperar un mes para dar explicaciones”, ha valorado la secretaria general de ERC, Elisenda Alemany. “La situación del Gobierno se ha vuelto insostenible”, ha insistido el portavoz de Podemos, Pablo Fernández.

El PP pone el foco en los socios

Marcan distancia, pero lo cierto es que ninguno de los socios da el paso de retirarle su apoyo a Sánchez, “Los socios dicen que está situación es insostenible, ¿para qué le sostienen?”, ha reprochado el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Advierten de que su respaldo les pasará factura. “Ellos sabrán, cuando las urnas les pasen por encima se preguntarán que les ha pasado”, ha añadido el portavoz de los populares, Borja Sémper.

Vox se abre de nuevo a apoyar una moción de censura impulsada por el PP, con la condición de que no implique ninguna cesión a los partidos nacionalistas e independentistas. “Vamos a estar donde haga falta para desalojar a este Gobierno”, ha insistido el secretario general de la formación, Ignacio Garriga.

La CEOE pide adelantar elecciones

Un debate en el que entra también la Patronal, que hoy muestra su preocupación por la situación -dicen- de inestabilidad. “Unas elecciones podrían ser una solución”, ha expresado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

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