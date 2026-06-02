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'Groupies' a los 40: hablamos con las fans de Alejandro Sanz que llevan acampando en Sevilla más de una semana

El cantante actuará en Sevilla el día 6 de junio. Sin embargo, hay quien, a sus más de 40 años, ya lleva más de 8 días durmiendo en la cola para verle.

Fans Alejandro Sanz

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El término 'groupie' se asocia a adolescentes o personas jóvenes que siguen a sus ídolos incondicionalmente allá donde vayan. Sin embargo, las fans de Alejandro Sanz han demostrado que no hay edad para seguir siendo fan de alguien.

El concierto de Alejandro Sanz en Sevilla del próximo 6 de junio está causando furor en la capital andaluza. Allí, la cola está llena de tiendas de campaña y sombrillas ocupadas, en su mayoría, de mujeres que luchan por conseguir un sitio en primera fila.

"Me he pedido toda la semana de vacaciones para estar en la cola", nos cuenta una fan que ha tenido que dejar su trabajo y su familia durante estos días por el concierto, "en mi casa ya están acostumbrados, saben que son muchos años detrás de Alejandro".

El sol, el calor o el cansancio no son tan fuertes como la ilusión de fans que ya acampan a las puertas del recinto. Ellas son el claro ejemplo de un ídolo puede convertir a alguien de 40 años en una auténtica quinceañera. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

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