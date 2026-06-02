De un dúo improvisado a una posible alianza entre los coaches: los 5 momentazos de la cuarta gala de La Voz Kids

Las cuartas Audiciones a ciegas de La Voz Kids volvieron a demostrar el enorme nivel de esta edición. La noche estuvo repleta de talento, emoción y actuaciones que consiguieron poner en pie a los coaches, que cada vez tienen más difícil completar sus equipos.

Pero más allá de las voces, la gala también dejó anécdotas inesperadas, momentos muy divertidos y escenas que ya forman parte de los grandes recuerdos de esta temporada. Estos son los cinco momentazos que más dieron que hablar. ¿Cuál es tu favorito?

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