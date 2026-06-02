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De un dúo improvisado a una posible alianza entre los coaches: los 5 momentazos de la cuarta gala de La Voz Kids

Vota por tu momento favorito de las cuartas Audiciones a ciegas de La Voz Kids en nuestro ranking.

Del dueto de Orozco a la posible alianza entre coaches: los 5 momentazos de la cuarta gala de La Voz Kids

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Celia Gil
Publicado:

Las cuartas Audiciones a ciegas de La Voz Kids volvieron a demostrar el enorme nivel de esta edición. La noche estuvo repleta de talento, emoción y actuaciones que consiguieron poner en pie a los coaches, que cada vez tienen más difícil completar sus equipos.

Pero más allá de las voces, la gala también dejó anécdotas inesperadas, momentos muy divertidos y escenas que ya forman parte de los grandes recuerdos de esta temporada. Estos son los cinco momentazos que más dieron que hablar. ¿Cuál es tu favorito?

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Ranking de las cuartas Audiciones a ciegas

  1. 1

    Hugo revoluciona el escenario con un tema de La Quinta Estación

    Hugo protagonizó una de las actuaciones más potentes de la gala al interpretar un tema de La Quinta Estación. Su energía, personalidad y voz conquistaron a los coaches, que no dudaron en elogiar su actuación tras escucharle cantar.

  2. 2

    Edurne consuela a Orozco tras perder una batalla por un talent

    La lucha por conseguir las mejores voces está más intensa que nunca y Orozco volvió a comprobarlo. Después de perder una de las batallas más disputadas de la noche, Edurne protagonizó un simpático momento al intentar consolar a su compañero, desatando las risas en el plató.

  3. 3

    Marta sorprende al contar que conoció a Ana Mena en el supermercado

    Las Audiciones también dejaron espacio para las anécdotas más inesperadas. Marta sorprendió a todos al revelar que había coincidido con Ana Mena en un supermercado, una confesión que provocó las risas de los coaches y generó un divertido intercambio entre ambas.

  4. 4

    ¿Hay alianzas entre los coaches?

    La complicidad entre los coaches sigue siendo una de las grandes protagonistas de la edición. Durante la gala, varios comentarios y estrategias hicieron saltar las alarmas y dejaron una pregunta en el aire: ¿están formando una alianza algunos de los coaches?

  5. 5

    Orozco y Luis emocionan al cantar juntos ‘Pedacitos de ti’

    Uno de los momentos más especiales de la noche llegó cuando Antonio Orozco compartió escenario con Luis para interpretar 'Estoy hecho de pedacitos de ti' uno de los temas más importantes de su carrera. La actuación emocionó al plató y dejó una imagen para el recuerdo entre coach y talent.

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