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Feijóo dice a PNV y a Junts que Vox no formaría parte del Ejecutivo que saldría de una hipotética moción de censura

Feijóo asegura que Sánchez no vino "a limpiar nada" sino a "mancharlo todo" y ha pedido no "especular" con las mociones de censura.

Imagen del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo

Imagen del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo EFE

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Miriam Vázquez
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Pedro Sánchez acusaba este fin de semana a la oposición de "marrullera" y Alberto Núñez Feijóo le ha contestado que no lo es, pero sí pide "decencia". Además, ha acusado al presidente del Gobierno de tener "miedo" a las urnas.

El líder de la oposición ha vuelto a repetir que hará "todo lo posible" para desalojar de Moncloa al Gobierno de Pedro Sánchez. "Yo soy un aliado de dos planteamientos: De la decencia y de las elecciones anticipadas. Si los partidos que ahora piden elecciones anticipadas de verdad están de acuerdo, ahí nos uniremos".

Hoy se cumplen 8 años de la moción de censura que trajo a Sánchez a la presidencia haciendo caer al gobierno popular de Mariano Rajoy por la corrupción. Preguntado Feijóo por la posibilidad de presentar una moción, el jefe de la oposición ha reconocido que ve "algún movimiento" en los socios del PSOE y que es "optimista" porque todos están "pidiendo elecciones anticipadas" ante la situación "límite".

"Estoy muy interesado en cuál es la actitud de los socios del Gobierno y parece que hay un pequeño movimiento. Veremos si ese movimiento se queda en una burla o, por el contrario, es un movimiento consecuente", ha dicho Feijóo en una entrevista en 'Telecinco'. Uno de los argumentos más utilizados por Junts y PNV para no dar un paso al frente hacia la hipotética moción de censura es la participación de Vox en la misma. Para Feijóo, ese argumento está "manido". Primero, porque él ve preferible verse en la tesitura de "tener una discrepancia política", por muy "importante" que sea, "que tapar la corrupción" de un Gobierno. Y segundo, porque Vox no formaría parte del Ejecutivo provisional que saldría de la moción de censura con el único compromiso de poner las urnas para que hablen los españoles.

En otra lectura de argumentos sobre por qué ni Junts ni PNV la apoyan claramente están los siguientes. Por un lado, el líder de Junts, Carles Puigdemont, sigue a la espera de la aplicación efectiva de la amnistía y observa con preocupación el ascenso fulgurante de Aliança Catalana. Por otro, el PNV gobierna Euskadi y otras instituciones vascas con el Partido Socialista, que podría cambiar de socios en cualquier momento y encumbrar a EH Bildu. Los 'abertzales' también están al alza en las encuestas. Al respecto de esto último, Feijóo advirtió al PNV de que tiene que decidir si "va a vivir de rodillas" al PSOE "o con dignidad" siendo "consecuente" con los motivos que utilizó en 2018 para justificar su apoyo a la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Feijóo asegura que Sánchez no vino "a limpiar nada" sino a "mancharlo todo" y ha pedido no "especular" con las mociones de censura porque "el foco está en conocer el contenido y alcance de semejante corrupción sistémica". Y ha zanjado el tema de la siguiente manera: "Las mociones de censura no se especula sobre ellas. Si usted quiere hacer una moción de censura, la presenta. Por tanto, yo no voy a seguir especulando sobre una moción".

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