Hallan en el mar el cuerpo sin vida de José Vega, vicepresidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas

El vicepresidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP), José Vega Hernández, ha fallecido ahogado este martes a los 71 años, causando “una gran conmoción al ente federativo y el panorama futbolístico canario”, según informó la propia federación en sus redes sociales.

Su cuerpo sin vida fue hallado flotando en aguas cercanas al puerto de Salinetas, en el Municipio de Telde, en Gran Canaria. La alerta al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 se recibió a las 14:49 horas, informando de un cuerpo boca abajo a pocos metros de la orilla. A pesar de los esfuerzos de los socorristas por reanimarlo, el personal del Servicio de Urgencias confirmó su fallecimiento.

"Uno de los pilares de la gestión administrativa y deportiva de la federación durante los últimos años"

Vega Hernández formaba parte del organismo desde los años 90 y ocupó diferentes cargos directivos, primero como vicepresidente en materia deportiva y, posteriormente, al frente de las áreas de finanzas y asuntos económicos tras la llegada de José Juan Arencibia a la presidencia.

En este ámbito, la FIFLP destacó que fue “uno de los pilares de la gestión administrativa y deportiva de la federación durante los últimos años”, desempeñando “un papel clave” en la organización de eventos federativos, actos institucionales, premiaciones y reuniones de coordinación del fútbol base.

El organismo resaltó además que José Vega participó “activamente” en iniciativas orientadas a “alinear el desarrollo del fútbol base con los estándares nacionales” y fue un referente en la promoción del fútbol en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

Fútbol base, formación de técnicos y gestión federativa

A lo largo de su trayectoria, recibió múltiples reconocimientos por su dedicación al fútbol base, la formación de técnicos y la gestión federativa. Muy vinculado al municipio de Telde, fue también el fundador de la UD Jinámar.

“Su deceso deja un vacío importante en la dirección de la FIFLP y en el fútbol canario, donde su profesionalidad y calidez humana eran ampliamente apreciadas”, concluyó el comunicado de la federación provincial.

Tras conocerse la noticia, la Real Federación Española de Fútbol también mandó unas palabras de apoyo a la familia de José Vega: "Nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y a todo el fútbol canario".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com