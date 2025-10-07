¿Manu es el ganador del bote de Pasapalabra? Al rojo vivo con 24 aciertos en El Rosco

Es uno de esos instantes que se hacen eternos, cuando Roberto Leal demora su ‘sí’ o su ‘no’ tras la respuesta que puede valer un bote. Todo el plató ha contenido el aliento después de que Manu diera la última respuesta que le quedaba para completar El Rosco. ¿A la quinta va la vencida? Hacía seis meses de su anterior 24, aunque esta vez la recompensa en juego es de 2.218.000 euros, la segunda cantidad más alta en toda la historia de Pasapalabra.

Rosa ha vivido con tensión el último turno de su compañero, pues podía suponer su adiós al concurso. En un duelo que transcurría igualado, ha cometido un fallo al comienzo de la segunda vuelta y ya no le ha quedado tiempo para reaccionar. Le han faltado los segundos que se dejó pendientes en el ¿Dónde Están? y se ha plantado con 20 aciertos y dos fallos.

En ese momento, Manu sólo necesitaba una respuesta correcta más para ganar. La ha dado… y ha ido mucho más allá. En su última jugada, ya a solas con Roberto, ha conseguido llegar a 24 aciertos. La última respuesta, para la I, la ha dado casi sin pensar. Ha sonreído mientras se hacía el silencio. ¿Llegaba ese momento tan anhelado desde hace 354 programas? ¡Dale al play y revive este Rosco de infarto!