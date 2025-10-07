Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El Rosco | 7 de octubre

¿Manu es el ganador del bote de Pasapalabra? Al rojo vivo con 24 aciertos en El Rosco

El silencio se ha hecho en el plató cuando el concursante madrileño, tras superar a Rosa, ha dado la única respuesta que le quedaba para ganar 2.218.000 euros.

¿Manu es el ganador del bote de Pasapalabra? Al rojo vivo con 24 aciertos en El Rosco

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Es uno de esos instantes que se hacen eternos, cuando Roberto Leal demora su ‘sí’ o su ‘no’ tras la respuesta que puede valer un bote. Todo el plató ha contenido el aliento después de que Manu diera la última respuesta que le quedaba para completar El Rosco. ¿A la quinta va la vencida? Hacía seis meses de su anterior 24, aunque esta vez la recompensa en juego es de 2.218.000 euros, la segunda cantidad más alta en toda la historia de Pasapalabra.

Rosa ha vivido con tensión el último turno de su compañero, pues podía suponer su adiós al concurso. En un duelo que transcurría igualado, ha cometido un fallo al comienzo de la segunda vuelta y ya no le ha quedado tiempo para reaccionar. Le han faltado los segundos que se dejó pendientes en el ¿Dónde Están? y se ha plantado con 20 aciertos y dos fallos.

Camilo da más suerte a Manu que Karol G a Rosa en el ¿Dónde Están?: “No hemos llegado a tiempo”

En ese momento, Manu sólo necesitaba una respuesta correcta más para ganar. La ha dado… y ha ido mucho más allá. En su última jugada, ya a solas con Roberto, ha conseguido llegar a 24 aciertos. La última respuesta, para la I, la ha dado casi sin pensar. Ha sonreído mientras se hacía el silencio. ¿Llegaba ese momento tan anhelado desde hace 354 programas? ¡Dale al play y revive este Rosco de infarto!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Rosco

Publicidad

Programas

¿Manu es el ganador del bote de Pasapalabra? Al rojo vivo con 24 aciertos en El Rosco

¿Manu es el ganador del bote de Pasapalabra? Al rojo vivo con 24 aciertos en El Rosco

Camilo da más suerte a Manu que Karol G a Rosa en el ¿Dónde Están?: “No hemos llegado a tiempo”

Camilo da más suerte a Manu que Karol G a Rosa en el ¿Dónde Están?: “No hemos llegado a tiempo”

La llamativa autoexigencia de Manu en La Pista: “Qué rabia me está dando”

La llamativa autoexigencia de Manu en La Pista: “Qué rabia me está dando”

Josema Yuste aprovecha el punto débil de Supremme de Luxe con Pablo Alborán
Mejores momentos | 7 de octubre

Josema Yuste aprovecha el punto débil de Supremme de Luxe con Pablo Alborán

Lourdes Montes
Entrevista

La decepción de Lourdes Montes con Julián Contreras: "Le quería mucho, pero descubrí que su cariño no era real"

Lourdes Montes
En plató

El peor momento del matrimonio de Lourdes Montes y Fran Rivera: "Cuando se retiró, nos repercutió como pareja"

La mujer de Fran Rivera nos cuenta cómo comenzó su relación con el torero y cuáles han sido sus momentos de mayor alegría y de mayor dificultad. ¡No te lo pierdas!

Sandra
Reivindicación

Precios abusivos en el parking de los hospitales públicos: "Mi hijo necesita ir cada tres semanas y llevo gastados 9.000 euros"

Su hijo padece una enfermedad rara que le obliga a ir regularmente al hospital. Durante 13 años, Sandra lleva gastados al menos 9.000 euros y pide que se reduzcan los precios del parking de los hospitales.

Flor Aguilar

Flor Aguilar, viuda de José Luis López Vázquez, ¿en riesgo de desahucio?: "Ya empezó a pagar mal el primer mes"

Malú, coach de La Voz

Este viernes, la emoción vuelve en una nueva noche de Audiciones de La Voz: “Esto para mí es un sueño”

Indemnización

Toñita consigue una indemnización de 6.000 euros tras caerse en la calle: "Si fuera por el Ayuntamiento no hubiera cobrado"

Publicidad