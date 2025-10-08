El impactante testimonio de José, frente al edificio derrumbado en Madrid en su casa con su madre: "Todavía estoy temblando, era el infierno"

Laura, Dambéle, Alfa y Jorge, son las cuatro víctimas mortales que deja este trágico suceso en el corazón de Madrid. Buena parte de un edificio cercano al Teatro Real se ha venido abajo mientras se llevaban a cabo unos trabajos de reacondicionamiento. El inmueble era antiguo y llevaba un año de obras.

Un miedo enorme

José vive frente al edificio derrumbado, en el momento del suceso estaba en su vivienda junto a su madre. El susto que se llevaron fue tremendo dado el ensordecedor estruendo que produjo el colapso de la estructura. Desde su cocina habrá una veintena de metros en línea recta con la fachada del malogrado inmueble.

"Un susto tremendo, te lo puedo asegurar. Todavía estoy temblando", declaraba el vecino mientras trataba de explicar lo que vivieron con pocas palabras: "Era el infierno. En pocos segundos ves como tu vida pasar".

Al sobresalto le siguieron momentos de incertidumbre en los que Jose perdió la noción del tiempo y el espacio, por no saber a qué se debía lo que acababa de pasar: "Te preguntas: ¿Qué es esto, dónde me encuentro?".

"No podemos abrir ni trabajar"

El hombre tiene además su negocio justo bajo su casa. Una pequeña panadería con la que se gana la vida. Por el momento no puede abrirla, no sabe si podrá hacerlo pronto. Ve peligrar su medio de sustento, lo que añade más dudas a su situación: "Nos han dicho que va para muchos días. No podemos abrir ni trabajar".

Por otra parte los vecinos que inicialmente fueron desalojados por los equipos de emergencias, ante un riesgo potencial para las estructuras colindantes, ya han podido regresar a sus casas.

