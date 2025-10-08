Ángela Claverol, presidenta de Amama: "Hay mujeres viviendo con cáncer sin saberlo"

La indignación y el dolor siguen marcando a las mujeres afectadas por los fallos detectados en el programa de cribado del cáncer de mama en Andalucía. Laa Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), planea demandar a la Junta de Andalucía.

La presidenta de la asociación, Ángela Claverol, asegura que "la conmoción es terrible" ya que "ver tantísimas mujeres afectadas está pasando factura emocional".

Claverol exige que la Junta asuma responsabilidades. "No sé qué significa depurar responsabilidades. Para mí debería ser que las llamen ya para hacerles las pruebas complementarias. Si de esas, las que tienen cáncer siguen viviendo con un cáncer sin saberlo", lamenta.

La presidenta confirma que habrá demanda, aunque aclara que "hay que estudiar bien todos los casos porque hay muchísimos". Explica que Amama ha comenzado a recoger documentación y que "se tiene que estudiar caso por caso". "Demandar se va a demandar, pero no de un día para otro. Hay que hablar con ellas, ver los papeles que tienen, ver qué se hace, qué no se hace", insiste.

El abogado del colectivo, Manuel Jiménez Soto, señaló que existen "posibilidades" de emprender acciones por delitos de lesiones, homicidio imprudente o dejación de atención sanitaria. Añade que "han depositado en nosotros una serie de documentos cada una para que, a la vista de ellos, estudiemos caso por caso e iniciemos las acciones legales cuanto antes".

Entre las denuncias, Claverol confirma que al menos tres mujeres podrían haber fallecido por el retraso en el diagnóstico. "El abogado tiene que dirimir si esos papeles son exactamente así. Yo las atendí, he estudiado esos casos personalmente, los familiares dicen que sí. Hay que estudiar bien los papeles para saber", explica.

Desde Amama, exigen que se llame a todas las mujeres afectadas y se les realicen las pruebas pertinentes "ya". "Lo único que quiero, y no lo hemos conseguido, es que llamen a todas las mujeres y les hagan las pruebas. Que dejen de poner el foco en otros, que tendrán que aceptar que la culpa es de ellos", reclama Claverol.

