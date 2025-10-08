Cinco bomberos deseando esquivar el agua: Juego de pelotas se pone esta noche... ¡al rojo vivo!

La noche está que arde en Juego de pelotas, porque llegan dos nuevos equipos con muchos sueños por cumplir con los 100.000 euros en juego. No obstante, el plató está completamente seguro porque uno de los quintetos está formado por un grupo de bomberos que ha decidido llamarse Mata-fuegos.

Su capitán en este programa, Iñaki, ha explicado que así es como se le llamaba originariamente a su profesión en Madrid y que han elegido ese nombre como homenaje a esta vocación que les une. Sin embargo, lo que realmente les convierte realmente en equipo es que forman parte de una asociación, una ONG, formada por bomberos y voluntarios y la que destinarían el dinero que lograran.

Para ganar, Mata-fuegos tendrá que esquivar las pelotas gigantes y la piscina, mismo objetivo que tiene El calvario de los Quesada. “Cualquiera nos aguanta”, ha bromeado Anavi en nombre de toda la familia. ¡Descubre en el vídeo un avance del programa!