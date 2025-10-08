Antena 3 LogoAntena3
"Me pongo muy nervioso": Jeremy Allen White confiesa el momento que más le angustia de su vida como artista

El actor se ha sometido a un divertido test en el que ha confesado cuál es su plato estrella, qué papel desearía interpretar y lo que ocurre en las fiestas de Hollywood.

Patri Bea
Publicado:

El Hormiguero ha continuado su semana por todo lo alto con la visita del aclamado actor estadounidense Jeremy Allen White, que ha pisado por primera vez el programa para charlar con Pablo Motos sobre su última película, en la que da vida a Bruce Springsteen.

Después se hablarnos de su último gran proyecto, Trancas y Barrancas han aparecido en la mesa para someter al estadounidense a uno de sus ya míticos tests para descubrir algunos secretos del artista.

Si le ofrecen un papel de malo malísimo y otro de persona encantadora, Jeremy ha confesado que no dudaría en escoger al villano, que suele ser más divertido. Sin embargo, por ahora, no le han llegado mucho papeles 'malignos'.

¿Prefería engordar o adelgazar para un papel? ¿Cuál es su plato estrella? ¿Se lo pasa realmente en las grandes fiestas llenas de artistas? Estas son algunas de las preguntas que Jeremy ha respondido en esta sección. ¡Escucha sus respuestas en el vídeo de arriba!

"Me pongo muy nervioso": Jeremy Allen White confiesa el momento que más le angustia de su vida como artista

