Koldo García: "La forma de hablar en la vida privada puede ser malinterpretada"

Koldo García intervino este martes por teléfono móvil en el programa ‘Espejo Público’ de Antena 3, con Susanna Griso, para fijar posición sobre las conversaciones y referencias que se le atribuyen. De entrada, pidió no sacar conclusiones apresuradas: “La forma de hablar entre dos personas en la vida privada puede ser malinterpretada”.

En su mensaje, Koldo reclamó prudencia y carga probatoria antes de señalar a nadie: “Les pido que hablen con pruebas en la mano, no digan que hay agentes corruptos porque es mentira”. Subrayó que cualquier afirmación debe sustentarse documentalmente y sostuvo que se está juzgando un lenguaje coloquial fuera de su contexto original.

La ‘chistorra’ y el sentido de sus mensajes

Uno de los pasajes más comentados fue su explicación sobre una palabra que ha circulado en distintos extractos de mensajes. Sobre ello, fue explícito: “Cuando hablo de chistorras hablo de embutidos y lo voy a demostrar”. Con esta aclaración, trató de encuadrar la expresión en un ámbito estrictamente privado, alejándola de interpretaciones alternativas que pudieran tener.

El tema de las "chistorras" es una de las expresiones que más titulares ha generado estos últimos días. Koldo la ha contextualizado de forma literal. Hizo referemcia a esa aclaración con una advertencia más amplia sobre la lectura de chats y audios fuera del contexto en el que se dieron: “La forma de hablar entre dos personas en la vida privada puede ser malinterpretada”. Su tesis es que las jergas y bromas que se tienen en privado no pueden ser convertidas en sospechas cuando se alejan de su marco original.

Además, ligó su estrategia de defensa a la recuperación de efectos intervenidos por las autoridades. “En cuanto me devuelvan lo que me requisaron, podré demostrar mi inocencia”, afirmó. Según lo que ha contado, ese material sería clave para sustentar su versión y contextualizar de forma completa los mensajes y conversaciones en discusión. Tal y como ha explicado, en esos dispositivos y documentos estarían las piezas que, a su juicio, completarían el contexto de los mensajes y respaldarían su versión.

Sobre las alusiones a pagos en efectivo que han circulado en medios, García volvió a exigir cautela. Rechazó que se dé por acreditado lo que, remarcó, aún se discute en sede policial y judicial. En coherencia con su línea argumental, insistió en no confundir referencias que pertenecen a la vida privada con hechos probados, y en esperar a que se analicen todas las evidencias antes de apuntalar conclusiones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com