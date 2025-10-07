Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Patxi López asegura que son "habituales" los pagos en efectivo en el Senado y Congreso, pero el PSOE le corrige

El PSOE corrige a su portavoz y asegura que en el Senado sí se paga en efectivo, pero en el Congreso se hacen por transferencia.

El portavoz del PSOE, Patxi López, en el Congreso

Patxi Lopez | EFE

Rosario Miñano
Publicado:

El exministro José Luis Ábalos no fue el único que recibió sobres con dinero en efectivo en el PSOE. Su sucesor, Santos Cerdán, también admitió pagos en concepto de liquidación de gastos. El propio PSOE envió esa información al juez del 'caso Koldo' e insiste en que todo es "legal". La UCO ya lo está analizando.

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha asegurado en rueda de prensa que el pago de dinero en efectivo es una práctica habitual en otras instituciones, como el Congreso y el Senado.

"¿Cómo las paga -las dietas- el Senado? Pues por adelantado y en metálico. ¿Cómo lo paga el Congreso? Pues después del viaje con los tickets o con lo que sea", explica en rueda de prensa desde la Cámara Baja. Además, asegura a preguntas de un periodista que en el Congreso también se paga en efectivo.

Sin embargo, el Partido Socialista ha tenido que rectificar al portavoz Patxi López porque en el Congreso los gastos se pagan mediante transferencia. En cambio en el Senado, sí se pagan en efectivo. Así, el Congreso lo hace "vía transferencia" cuando tiene en su poder los correspondientes tickets que justifica esos gastos.

Más de 7.000 euros para "liquidar gastos"

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán recibió 7.433 euros en 21 pagos en efectivo tras sustituir a Ábalos en concepto de liquidación de gastos. En la documentación, a la que ha tenido acceso EFE, Cerdán recibió 23.132 euros en 63 pagos en efectivo desde el 7 de junio de 2017 hasta el 11 de marzo de 2020, durante su etapa como secretario de coordinación territorial del PSOE.

También cobró 7.433 euros en 21 pagos en efectivo desde febrero de 2023 hasta octubre de 2024, cuando ya era secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español. Además, 11 de esos pagos los recibió cuando ya había estallado el caso Koldo en febrero de 2024 hasta su dimisión el 12 de junio de 2025.

La UCO reconoce que hay "determinados pagos" que coinciden con lo que declarada el PSOE, pero añade que existen otros pagos en efectivo "sin que conste respaldo documental ni información alguna sobre este particular".

