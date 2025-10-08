Las emotivas palabras que Fran Rivera le ha dedicado a Lourdes Montes en directo: "Me ha salvado, sin ella estaría perdido"

Lourdes Montes ha concedido su primera entrevista en televisión en Y ahora Sonsoles. La mujer de Fran Rivera nos ha contado cómo vivió los inicios de su relación, la popularidad repentina y los conflictos que rodean al clan Rivera.

Antes de despedir a Lourdes, el programa ha querido sorprenderla, hablando en directo con Fran Rivera. El diestro ha aprovechado para dedicarle unas bonitas palabras a su esposa, dándole las gracias por todo lo que ha hecho por él.

"Lourdes es la mujer más maravillosa que he conocido en toda mi vida", ha asegurado, "a mí Lourdes me ha salvado, sin ella estaría perdido y sería una vida horrible".

Tras más de 10 años de matrimonio, la pareja continúa unida y ha sobrevivido a momentos duros, como la retirada de Fran Rivera de los ruedos. Ambos han demostrado ser un equipo que se coge de la mano frente a los problemas. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!