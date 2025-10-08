Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Descúbrelo

Las emotivas palabras que Fran Rivera le ha dedicado a Lourdes Montes en directo: "Me ha salvado, sin ella estaría perdido"

Fran Rivera ha sorprendido a Lourdes Montes en directo, sincerándose sobre su relación y confesándole todo lo que siente por ella. ¡No te pierdas la reacción de Lourdes!

Fran Rivera

Publicidad

Lourdes Montes ha concedido su primera entrevista en televisión en Y ahora Sonsoles. La mujer de Fran Rivera nos ha contado cómo vivió los inicios de su relación, la popularidad repentina y los conflictos que rodean al clan Rivera.

Lourdes Montes

Antes de despedir a Lourdes, el programa ha querido sorprenderla, hablando en directo con Fran Rivera. El diestro ha aprovechado para dedicarle unas bonitas palabras a su esposa, dándole las gracias por todo lo que ha hecho por él.

"Lourdes es la mujer más maravillosa que he conocido en toda mi vida", ha asegurado, "a mí Lourdes me ha salvado, sin ella estaría perdido y sería una vida horrible".

Tras más de 10 años de matrimonio, la pareja continúa unida y ha sobrevivido a momentos duros, como la retirada de Fran Rivera de los ruedos. Ambos han demostrado ser un equipo que se coge de la mano frente a los problemas. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Vecino derrumbe Madrid

El impactante testimonio de José, frente al edificio derrumbado en Madrid en su casa con su madre: "Todavía estoy temblando, era el infierno"

Tomás Gómez pide elecciones generales en Espejo Público

Tomás Gómez, exsocialista: "¿Qué más tiene que pasar para que haya elecciones?"

Vicente Vallés en Espejo Público.

Vicente Vallés: "Pedro Sánchez convocará elecciones cuando vea que tiene una ventana de oportunidad"

Fran Rivera
Descúbrelo

Las emotivas palabras que Fran Rivera le ha dedicado a Lourdes Montes en directo: "Me ha salvado, sin ella estaría perdido"

Nicolás Redondo
Patrimonio cultural

El enganchón de Toni Bolaño y Nicolás Redondo por la consideración de la tauromaquia como patrimonio cultural: "El ministro Urtasun es un ignorante"

Miriam Nogueras
¿Corrupción en el PSOE?

Miriam Nogueras, sorprendida por los sobres con dinero del PSOE: "No había escuchado nunca que se pagara con dinero metálico nada, aquí en el Congreso"

La portavoz de Junts en el Congreso , Miriam Nogueras, ha abordado el asunto que se ha convertido en el más comentado: las chistorras y lechugas de una conversación de Koldo García con su mujer, que involucraba al exministro José Luis Ábalos, y sobre la que existen sospechas del asunto real que trataban. ¿Eran pagos en efectivo?

Koldo García en Espejo Público.
Llamada en directo

Koldo García critica el informe de la UCO ante Susanna Griso: "Le voy a traer un par de chistorras desde Navarra"

Koldo García irrumpía a golpe de llamada telefónica en Espejo Público para defenderse de las acusaciones que desliza el nuevo informe de la UCO. Mantiene que el lenguaje que usaba con otros implicados como José Luis Ábalos con los que hablaba de 'chistorras' o 'soles' no corresponde a ningún código secreto para hablar de dinero.

"Me pongo muy nervioso": Jeremy Allen White confiesa el momento que más le angustia de su vida como artista

"Me pongo muy nervioso": Jeremy Allen White confiesa el momento que más le angustia de su vida como artista

Cinco bomberos deseando esquivar el agua: Juego de pelotas se pone esta noche... ¡al rojo vivo!

Cinco bomberos deseando esquivar el agua: Juego de pelotas se pone esta noche... ¡al rojo vivo!

Ana Mena en El Hormiguero

Hoy, Ana Mena pondrá el ritmo en El Hormiguero

Publicidad