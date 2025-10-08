Tim Curry preocupa a los fans por su estado de salud: "Estoy en silla de ruedas, superadlo"

La vida de Tim Curry cambió para siempre cuando se puso en la piel del Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show. La película fue considerada, ya desde su estreno en 1975, como una cinta de culto, calando hondo en unos fans que siguen al pie del cañón 50 años después.

Esta vorágine de liberación sexual, travestismo, humor y, por qué no, terror cambió el modo en el que la gente iba al cine. De la noche a la mañana, los disfraces se pusieron de moda y la película traspasó las barreras de la ficción para marcar a toda una generación (o varias, más bien).

The Rocky Horror Picture Show | 20th Century Fox

Tanto es así que, ahora que se han cumplido 50 años de su estreno, Cinespia proyectó una sesión especial de The Rocky Horror Picture Show en el Hollywood Forever Century con sus dos protagonistas. Un evento al que muchos acudieron, como no podía ser de otra manera, con sus cosplays de los personajes del musical.

Ahora bien, no todo fueron alegrías y bailes. Cuando Tim Curry hizo acto de presencia sobre el escenario, su desmejorado aspecto contrastó directamente con el look que lucía cuando dio el salto a la fama. A fin de cuentas, han pasado cinco décadas.

"Me gustaría decirles que no he estado sin piernas hasta esta noche, pero no sería verdad", comienza explicando el actor, antes de ser claro con los allí presentes: "Por desgracia, estoy en silla de ruedas, así que superadlo". En ese momento, la gente estalló en aplausos, apoyando al intérprete.

Sin embargo, a sus 79 años, no ha perdido el sentido del humor y dejó un recado a su compañero de reparto Barry Bostwick. "Cuando han presentado a Barry han dicho que es un OG", comenta haciendo referencia a la expresión inglesa para decir que alguien es un "crack"; y continúa la broma diciendo que "supongo que eso significa Old Geezer" o, traducido, "viejo cascarrabias".

Ambos intérprete se abrazaron y expresaron el cariño mutuo que se tienen con múltiples "te quiero". Un reencuentro que, si bien agridulce, ha conquistado a todos aquellos que pusieron The Rocky Horror Picture Show en un altar.