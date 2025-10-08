Jeremy Allen White revela su emoción al conocer a Bruce Springsteen

Jeremy Allen White ha emocionado en El Hormiguero con una entrevista en la que habló sobre su próximo reto profesional: encarnar a Bruce Springsteen en su nueva película. El actor explicó que tuvo que aprender a tocar seis canciones en guitarra en apenas medio año para meterse en la piel del músico.

Durante la charla con Pablo Motos, recordó cómo fue su primer encuentro con Springsteen, una experiencia que lo marcó profundamente. “Fue un momento muy breve, pero lleno de energía. Esa noche no pude dormir”, confesó entre risas.