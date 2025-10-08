El enganchón de Toni Bolaño y Nicolás Redondo por la consideración de la tauromaquia como patrimonio cultural: "El ministro Urtasun es un ignorante"

Patrimonio cultural e histórico de España. Eso es la tauromaquia. Y sigue siéndolo tras la votación que, con la abstención del Partido Socialista, ha rechazado despojarla de esa consideración en el Congreso de los Diputados.

"Ninguna duda"

El 'socialista de corazón que no de carnet', como así se ha referido a sí mismo Nicolás Redondo desde que le expulsaron del PSOE, tiene clara la extraordinaria influencia del mundo taurino a la cultura española: "Por mucho que Urtasun - actual ministro de Cultura -, que es un ignorante, no lo reconozca".

Federico García Lorca, Pablo Picasso, o sus referencias en El Quijote , así lo demuestran, mencionaba Redondo. Las muchas palabras y expresiones del idioma español que provienen de la tauromaquia así parecen refrendar la argumentación del que fuera secretario general de los socialistas vascos.

"Es una expresión cultural absolutamente trascendente, sin la que no se entiende la cultura española", afirmaba Nicolás al mismo tiempo que hacía un interesante análisis tras reconocer que una lista de importantes figuras del PSOE, pasadas y presentes, de la que se excluye, han sido y/o son aficionados del toreo: "La actitud de la extrema izquierda y las dudas del Partido Socialista, están dejando que la fiesta la patrimonialice la derecha y muchos jóvenes de la extrema derecha ¡Y es de todos!".

"A mí los toros me la repampinflan"

El periodista Toni Bolaño se manifestaba de forma controvertida sobre la tauromaquia: "A mí los toros me la repampinflan bastante y no creo que sean patrimonio cultural".

Nicolás le advertía que tenía un problema. No le sentaba bien y respondía duramente: "A lo mejor es que tampoco soy español, fíjate. ¡Es que sois la hostia! Aquí hay que tener los cuernos, digo los toros, para poder serlo".

