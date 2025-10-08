Personalizado y de época: nadie se esperaba el regalo de boda de Eugenia Martínez de Irujo a su hermano Cayetano

La boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan ha sido uno de los eventos del año. Ha pasado de todo y muchos de sus invitados ya han ido adelantando anécdotas de la ceremonia y posterior fiesta.

Como Eugenia Martínez de Irujo que resaltó el "buen rollo" que hubo entre todos los presentes asegurando que "lo pasamos súper bien, fue muy divertido y todo muy bien". Además, la propia hija de la duquesa de Alba tenía un sorpresón preparado del que ya advirtió a los medios de comunicación días antes diciendo que "ni de broma" iba a dar pistas sobre su regalo.

Fernando y Eugenia Martínez de Irujo | Gtres

Un regalo sobre ruedas

Era ahora la revista ¡HOLA! la que en exclusiva contaba cuál había sido el obsequio con el que Cayetana y Narcís Rebollo habían sorprendido a los novios: una moto con sidecar de época.

En concreto, un modelo BMW de mediados de los años 50 totalmente restaurado. La marquesa de Montoro y su pareja no desvelaron nada hasta que los novios llegaron a la finca donde se celebró el banquete y la posterior fiesta ya que tenían el regado guardado en una nave.

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo | Gtres

Pero hay más y es que, a la moto sidecar no le faltaba detalle pues tenía inscritas las iniciales de los novios por un lado y por el otro escrito Arjona Dukes, duques de Arjona en inglés.

Todo un regalazo personalizado que Eugenia y Narcís guardaron en secreto durante meses hasta el día de la boda.