Bahar se desespera al descubrir la carta de despedida de Umay

Bahar ha llegado a casa agotada, con el alivio de haber salvado una vida, sin imaginar el drama que le esperaba. Su hija Umay había desaparecido dejando una carta llena de dolor, en la que acusaba a su familia de ignorarla. “Nadie se preocupa por mí en esta casa”, escribió la joven, antes de despedirse.

Horas antes, Umay había descubierto a Parla con Cem, su antiguo amor, lo que la hundió por completo. Desbordada por la traición y el vacío emocional, decidió marcharse sin dejar rastro. Bahar, destrozada, teme lo peor mientras intenta encontrarla.