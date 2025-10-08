Hoy, Ana Mena pondrá el ritmo en El Hormiguero

La cantante y actriz Ana Mena regresa esta noche a El Hormiguero para compartir con Pablo Motos todos los detalles de su brillante momento profesional. Tras un año repleto de éxitos, giras internacionales y reconocimientos, la artista malagueña se ha consolidado como una de las voces más importantes del pop español y una figura destacada en la música latina.

Durante su visita, Ana hablará sobre sus últimos proyectos musicales, cómo ha vivido el cariño del público en los conciertos y lo que significa para ella seguir cumpliendo sueños dentro y fuera de los escenarios. Además, promete una velada llena de energía, anécdotas y, por supuesto, música.

Sobre ella:

Nacida en Estepona (Málaga), Ana Mena comenzó su carrera en el mundo del espectáculo desde muy joven, compaginando la interpretación con su pasión por la música. Con una carrera internacional que la ha llevado a triunfar tanto en España como en Italia y Latinoamérica, su estilo versátil y su voz inconfundible la han convertido en una de las artistas más queridas de su generación.