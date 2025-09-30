Miriam Nogueras: "Ni un solo Gobierno español ha pagado a los catalanes lo que corresponde a las catalanes"

La crispación en el debate de la financiación sube un escalón después de que el secretario general de Junts, Jordi Turull, acusara a la Junta de Andalucía de dar deducciones fiscales “con el dinero de los catalanes”.

El partido independentista pide terminar con el “espolio fiscal” y Turull ha llegado a afirmar que “con el dinero de los catalanes, los andaluces te subvencionan el gimnasio” en una entrevista el viernes pasado.

Críticas a Andalucía

Tras estas declaraciones en “Espejo Público” hablamos con Míriam Nogueras, portavoz parlamentaria de Junts. Nogueras defiende que “no estamos diciendo nada que no hayamos dicho” porque explica “es una realidad que hay comunidades autónomas que contribuyen de manera neta y reciben menos de lo que pagan y hay comunidades que pagan menos de lo que reciben.”.

En esta línea la portavoz de Junts en el Congreso asegura que “no comprendo cómo puede trasladarse que defender a los catalanes y defender los intereses de Cataluña, sea odiar a España o a los españoles”

Polémica inmigración

En su última intervención en el Congreso Nogueras dedicó parte de su intervención a denunciar las ayudas que reciben los inmigrantes y como ejemplo puso las becas de comedor llegando a decir que “la mitad de las que se conceden en una comarca del área metropolitana barcelonesa se destinaban a niños extranjeros”.

En “Espejo Público” le preguntamos sobre estas declaraciones y Nogueras defiende que ella también es hija de inmigrates y añade que su familia materna es de Dos hermanas “y no pasa nada”. La portavoz de Junts se centra en defender el derecho de los catalanes a ser “un estado independiente, que pueda gestionar los recursos que tenemos en Cataluña”.

Nogueras explica que el fondo del asunto, lo que defiende Junts , es que “queremos hacer políticas en Cataluña y no las podemos hacer porque nos llega mucho menos de lo que recibimos”. Y como ejemplo, la portavoz del partido de Puigdemont recuerda que “ni un solo gobierno español ha pagado a los catalanes lo que corresponde a las catalanes”. Nogueras recuerda que a Cataluña llega “ni la mitad de lo que nos corresponde y en cambio Madrid, por ejemplo, se llegue a pagar el doble de lo que por ley los toca. No pedimos más de lo que nos toca. Que nos devuelvan lo que es nuestro no pedimos más”. Nogueras llega a afirmar que “están llamando supremacistas a todos los catalanes".

¿Ha radicalizado su discurso Junts?

¿Qué hay detrás del discurso de los de Puigdemont sobre inmigración? ¿Es una estrategia política ante el avance en las encuentras de Aliança catalana? La portavoz de Junts responde que es cierto que el 40% de los inmigrantes que hay en Cataluña no trabajan, ya sea porque están inactivos o porque están en el paro.Es verdad que uno de cada cuatro inmigrantes que llega al Estado español se instala en Cataluña.

Nogueras recuerda que en los años 90 la población de inmigrantes era el 2% y ahora ronda el 19%, muy por encima que la media europea y española. Hemos pasado de 6 millones de catalanes a 8 millones de catalanes y como no se paga el dinero que le toca a Cataluña, los servicios básicos de Cataluña no se han podido adaptar este crecimiento demográfico. "¿Quién le puede decir a los catalanes que no están legitimados para poder gestionar la seguridad en Cataluña?".

