Koldo García critica el informe de la UCO ante Susanna Griso: "Le voy a traer un par de chistorras desde Navarra"

El nuevo informe de la UCO sobre el 'caso Ábalos' que deja entrever el uso de un lenguaje en clave por parte de José Luis Ábalos y Koldo García ha sido objeto de debate en Espejo Público. Los investigadores sospechan que los implicados usaban términos como 'chistorra' o 'soles' para referirse en clave al pago de cantidades económicas.

El debate televisivo ha contado con un participante de excepción: Koldo García. El investigado sorprendía a colaboradores y presentadora al entrar en el programa mediante una llamada telefónica. Lo primero que quería dejar claro Koldo es que en 'Espejo Público' estaban "completamente equivocados" en su interpretación del informe. "La forma de poder hablar de cada persona también es su forma de pensar. Creo que se han equivocado de partido cuando hablan de financiación ilegal, porque todas las facturas y liquidaciones de gastos están complementadas", aseguraba.

"El informe de la UCO es incorrecto y está mal hecho"

El que fuera hombre fuerte de Ábalos califica el informe de la UCO como "incorrecto" y "mal hecho". "La forma de hablar de dos personas en la vida privada puede ser malinterpretada por terceras personas", defiende.

"Por favor señores periodistas, medios de comunicación para hacer una valoración de ese tipo les pido que tengan pruebas que no sean su opinión personal que lo que hacen es destrozar vidas gratuitamente. Les ruego, les suplico y les pido por favor que el poder que tienen lo gestionen de otra manera", ha pedido en el programa.

El investigado defiende que las chistorras eran embutidos y no dinero. "Quieren hacer un vocabulario que suene a organización criminal, vamos a dejar que estudie el caso la justicia, no lo van a hacer los medios por adelantado".

"Le dijo a su mujer que le iba a llevar 2.000 chistorras para celebrarlo"

Susanna Griso insistía en que el lenguaje que usan es sospechoso como la frase en la que le dice a su mujer que van a celebrar el resultado de las elecciones con 2.000 chistorras. Afirmación que volvía a negar Koldo: "La forma de hablar en privado puede ser malinterpretada".

"Cuando me devuelvan los dispositivos que me requisaron podré demostrar mi inocencia"

Koldo García asegura que podrá demostrar su versión de los hechos cuando recupere los dispositivos que le requisaron en la investigación. Reconoce que llevaba muchas chistorras incluso a agentes de la Guardia Civil. "No pueden meter a esos agentes en organización criminal porque no han hecho absolutamente nada". "No se preocupe que yo le voy a traer un par de chistorra desde Navarra", le decía a la periodista Susanna Griso.

