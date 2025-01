Miguel Ángel Rodríguez: "Es agobiante lo que Pedro Sánchez hace contra Isabel Díaz Ayuso cada día"

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, se sienta en el plató de Espejo Público un día después de declarar como testigo en el Tribunal Supremo por la causa de las filtraciones sobre información fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Asegura que no acudió al Tribunal Supremo con miedo a salir imputado. Todos los abogados con los que consultó le dijeron que era una posibilidad muy remota porque él no está en la trama de la Fiscalía. Señala que, "simplemente el juez con buen criterio" decidió llevarle como testigo "para que la Fiscalía no adujera indefensión". Subraya Rodríguez que él declara a petición del fiscal general del Estado y de alguna manera viene "a demostrar que la filtración podía haber salido de muchas fuentes".

Así describe la secuencia de los hechos Miguel Ángel Rodríguez

Mantiene el jefe de Gabinete de Ayuso que el pasado 12 de marzo a las 6.00 horas eldiario.es publica parte del expediente contra González Amador "con verdades y mentiras". Ese mediodía salen a las 12,13 horas fiscales, distintas personalidades e incluso el colegio de abogados a protestar porque se ha filtrado un expediente.

Seguidamente, prosigue Rodríguez en su relato, elmundo.es publica que el fiscal ofrece un pacto al abogado de González Amador. Posteriormente La Sexta dice que ha sido al revés, que ha sido el abogado quién ha hecho esa solicitud. Reconoce entonces que es él quien a las 22,20 horas lanza el mail en el que se dice que se puede llegar a un acuerdo en la causa fiscal. Añade que envía el correo en connivencia y previo permiso de Gonzalez Amador a las 22,30 horas cuando se ha publicado por El Mundo y se ha rebatido por La Sexta. "Alberto González Amador usa una expresión que es "ya vamos terminando con esto" lo que pasa es que después se lía y el asunto no está terminado"", establece. "Les envío el texto del fiscal señor Salto para decir que se puede llegar a un acuerdo", afirma.

Posteriormente, prosigue, "en Moncloa se desata el lío" y se produce el episodio en el que le mandan el mail a Juan Lobato, exlíder del PSOE en Madrid, para que exponga los datos de González Amador en la asamblea de Madrid. Una supuesta filtración que termina con Lobato acudiendo a un notario a registrar los mensajes que recibió del seno del partido y que como última consecuencia ha dado lugar a su dimisión.

"Este asunto ya se hubiera cerrado con Hacienda si no hubiera sido el novio de la presidenta"

Cree que si González Amador no llega a ser la pareja de Ayuso se hubiera llegado a un pacto de conformidad. Señala que con Hacienda se negocia todos los días y "normalmente Hacienda lo que quiere es cobrar dinero y no montar un lío en la Fiscalía". "Este asunto se hubiera cerrado si no hubiera sido el novio de la presidenta", añade.

De González Amador establece que "es un hombre honorable que lleva muchos años siendo un directivo de empresa de mucho prestigio y al que se ha pillado una declaración de Hacienda que no está de acuerdo con dos facturas". Afirma además que Hacienda le ha inspeccionado también en lo personal y en esto "sale impoluto".

"Aquí todo se saca de quicio para atacar a Isabel Díaz Ayuso"

Para Miguel Ángel Rodríguez "aquí todo se ha sacado de quicio para atacar a Isabel Díaz Ayuso por todos los medios como la Fiscalía, Hacienda, TVE, el Gobierno, el delegado del Gobierno... es agobiante lo que Sánchez hace contra Ayuso cada día". Está convencido de que "hay una orden desde arriba" para que el pacto con Hacienda no llegue a buen término, porque había un ofrecimiento de pacto y aún no se ha llegado a él. Cree que en 10 meses se tendría que haber producido ese pacto que no ha llegado.

"Es evidente que esto es un ataque a Isabel Díaz Ayuso por donde sea. El expediente tiene dos partes, la de la Fiscalía y el abogado de Alberto. Me consta que el abogado no ha revelado el expediente, por lo que lo ha filtrado la Fiscalía". Apunta además que el expediente se publica a las 6.00 horas y cuando él lanza la información del Fiscal señor Salto son 38 horas después.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.