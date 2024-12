Juan Lobato acudió a la notaría por temor a 5 años de prisión si revelaba secretos: "Lo volvería a hacer cien veces"

El que fuera líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, concedía este lunes su primera entrevista después de presentar su dimisión. No han pasado ni dos semanas desde que el ex secretario general del PSOE-M tomara la decisión de dejar su cargo y Lobato se sentaba en el plató de Espejo Público junto a Susanna Griso para responder a las muchas dudas que rodean su salida de la ejecutiva regional socialista de Madrid.

El desencadenante de su dimisión fueron las filtraciones de varios documentos relacionados con la investigación de la Fiscalía a Alberto González Amador, pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La gestión de Lobato

La misma mañana que esos documentos con información llegaron a la prensa también acabaron en poder del entonces secretario general del PSOE-M. Que debió apreciar alguna posible anomalía y puso en conocimiento de un notario la forma en que recibió los documentos, así como su contenido, con el objetivo de 'guardarse las espaldas'.

Poner en conocimiento de un notario los mensajes de 'WhatsApp' en los que le pasaban la información para que la usara en el debate político de la Asamblea madrileña, granjeó a Lobato las críticas de varios de sus compañeros de partido, que el mismo calificó de un "linchamiento" que no terminaba de entender.

En un primer momento el exlíder socialista de Madrid manifestó que presentaría batalla. De una forma contundente Lobato aseguró que se enfrentaría al temporal al frente de la nave del PSOE-M. Apenas 48 horas después, presentaba su renuncia. Este lunes explicaba las razones de todas sus decisiones.

Últimas y esclarecedoras imágenes

El pasado jueves Juan Lobato protagonizó una escena que aclararía su situación actual. En su última aparición en la Asamblea de Madrid, ya no estaba en el sitio de siempre, ni siquiera en la primera fila. Ya no es ni el secretario general del PSOE-M, ni su portavoz en la cámara de representantes de la Comunidad de Madrid.

¿Exceso de prudencia?

"Voy al notario para tener una copia de seguridad"

Defendía Lobato su forma de proceder y la justificaba en sospechas, insinuando que podía haber intenciones ocultas en enviarle esa documentación: "Creo que había unas razones de fondo claramente y de fondo para hacerlo".

Reconocía Lobato que pudo actuar con demasiada precaución, pero se reafirmaba, y de volver atrás no cambiaría su decisión. Aseguraba que acudió al notario para dejar constancia de dos cosas: "El origen de ese documento. Cómo me llega. (…) Y de dónde viene".

Ante las dudas que tenía de que esa información procediera de la Fiscalía, desde su partido le confirmaron que provenía de los medios de comunicación: "Eso es lo que yo acredito en la notaría para estar cubierto de que yo no utilicé ningún documento que tuviera un origen que yo no controlaba".

"Tenía que haber ido inmediatamente a denunciar"

Explicaba su decisión de no poner en conocimiento de la justicia los hechos por no tener dudas de las explicaciones facilitadas desde Moncloa: "No tengo pruebas ni para denunciar ni para acusar a nadie".

Aseguraba también que de haber tenido sospechas de que alguna documentación podía venir de la Fiscalía, habría denunciado un delito de revelación de secretos, aclarando que está castigado con penas de hasta 5 años de prisión: "No estamos hablando de ninguna broma. Esto afecta personal y políticamente".

No se arrepiente 'casi' de nada

"Yo lo volvería a llevar exactamente igual"

Juan Lobato mantiene que volvería a actuar prácticamente de la misma manera, con una salvedad. No se explica que su visita al notario trascendiera públlicamente, dado que según él, sólo era conocida por su círculo más íntimo, básicamente el personal: "Casi el familiar", expresaba.

Sospecha de la notaría en la que depositó la documentación. Duda que esta fuera el origen de una nueva filtración: "Yo no me llevé ni copia simple".

Descartaba de forma tajante que las contadísimas personas dentro del partido que conocían los hechos le hubieran traicionado: "Del partido, lo más íntimo posible. Es imposible que eso venga de ahí".

"Se acabó"

"Eso no lo consiento. No consiento que se dude de mi ideología y de mis valores"

En esta renovación del PSOE de Madrid, donde a falta de un trámite será Óscar López el sucesor de Juan Lobato, está siendo convulsa. López, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, anunciaba un giro a una "izquierda valiente". Susanna preguntaba a Lobato si se tomaba esa frase como un ataque, cosa que éste rechazaba: "No, son eslóganes".

Ese "se acabó" podría hacer alusión a las informaciones que publican otros medios, que afirman que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez estaría cansado de la tibieza de Lobato contra Isabel Díaz Ayuso, que incluso habría llegado a dudar de la condición de socialista del ex secretario general de los socialistas madrileños: "Dudo mucho que eso lo piense nadie. Me parece una falta de respeto".

