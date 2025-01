Miguel Ángel Rodríguez, jefe del gabinete de Ayuso: "Quieren derrotar a un adversario político, es inaceptable"

El jefe del gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, asegura que acudió sin temor a salir imputado tras su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo en la causa que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Rodríguez ha acudido al programa de 'Espejo Público' de Antena 3 presentando por Susanna Griso para conceder su primera entrevista en televisión y ha querido clarificar la cronología de los hechos que se están investigando.

"La secuencia de los hechos es que el día 12 a las seis de la mañana 'elDiario.es' publica parte del expediente contra González Amador. Ese mismo día 12 y 13 salen fiscales, autoridades, personalidades, el Colegio de Abogados, a protestar porque se ha filtrado un expediente. 'El Mundo' publica por la tarde que el fiscal Salto ofrece un pacto, un acuerdo al abogado de González Amador. LaSexta, una hora después, dice que ha sido al revés, que ha sido el abogado. Y yo, que no conocía ese primer email lanzo entonces a las 22.30 horas, el email de Salto en el que dice textualmente 'podemos llegar a un acuerdo'", explica el jefe de gabinete de Ayuso.

"Ahora me dicen '¿y por qué ocultaste el email anterior?' -que la petición la había hecho el abogado de la pareja de Ayuso- No lo oculto. Simplemente no lo sé. Ahora le están dando tanta importancia a ese primer email, ¿por qué no lo cita el señor Salto? Porque lo lógico es que hubiera escrito 'podemos llegar al acuerdo que ustedes pidiendo en febrero' pero no pone eso", añade. Además, considera que durante este tiempo, entre el empresario y Hacienda ya se hubiera subsanado el acuerdo que citaba el correo electrónico.

También reconoce que él recibió el email del fiscal "de parte de González Amador". Y asegura que la investigación la realiza Hacienda porque "no está de acuerdo" en dos facturas de la empresa. "Simultáneamente -Hacienda- le ha inspeccionado en lo personal, impoluto".

Para él, todo este caso se ha "sacado de quicio" con el fin de atacar a la presidenta de Madrid. "Sánchez ha decidido atacar a Ayuso por todos los medios", afirma tajantemente durante la entrevista. "Es evidente que es un ataque a Isabel Díaz Ayuso por dónde sea", insiste.

"Si creen que con este asunto van a tapar la montaña de corrupción, están muy equivocados. Ya no es que vaya contra un señor, es que quieren derrotar a un adversario político. Es inaceptable", dice.

El fiscal cambia de móvil en plena investigación

Sobre el borrado de mensajes y el cambio de teléfono móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, Miguel Ángel Rodríguez, cree que los ha borrado "para engañar a la Policía. No por problemas de seguridad, sino para engañar en este caso a la Guardia Civil. Pero, ¿en qué mundo vivimos? Encima ha entregado un terminal que no estaba usando", considera.

