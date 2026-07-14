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El mensaje de Susana Díaz a quienes han politizado el incendio de Los Gallardos: "Salidas de pata de banco"

La senadora del PSOE ya define este verano como "negro" por la tragedia que ha dejado el incendio de Los Gallardos. Susana Díaz reprende a quienes azuzaban las llamas de la crispación cuando aun ardía el monte de Almería: "Durante una tragedia nunca se discute, se arrima el hombro"

Susana Díaz

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Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
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La expresidenta de la Junta de Andalucía deja claro que los políticos se deben al mandato de los ciudadanos para que no resulte llamativa la cooperación entre administraciones en acontecimientos como el incendio de Los Gallardos, Almería.

Susana Díaz explica que ya llegará el momento de depurar responsabilidades. Rechaza el comportamiento y manifestaciones de algunos políticos, que en este caso han sido excepciones muy contadas.. A la cabeza vienen enseguida el ministro de Transportes, Óscar Puente, o el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado. Parece que a ellos van dirigidas las palabras de Susana.

Estar a la altura de las circunstancias

"Lo primero en una tragedia es arrimar el hombro, colaborar y no estorbar"

Susana Díaz

"Todo el que se comporta de otra manera (…) ¡Lo hace mal!", exclamaba Susana, que también reprochaba no estar colaborando ni ayudando a resolver la crisis de la mejor manera posible, especialmente para los afectados directamente.

"Quitando salidas de pata de banco de algunos, en un lado y en otro, eso sí se ha hecho bien", continuaba la senadora del Partido Socialista, que evitaba dar nombres por considerar claro en quienes se piensa.

Concluía la actual senadora que "ha habido algunos dirigentes en una y otra fila que no han estado a la altura". Respecto a la actitud mostrada oficialmente y la coordinación ejecutada; decía que en su mayoría, los integrantes de la administración central y andaluza, sí se han comportado como debe exigirse a los representantes públicos.

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